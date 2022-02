Bollettino Coronavirus Puglia, i dati di oggi 20 febbraio 2022

3.541 casi positivi rilevati su 27.723 test giornalieri .Al 12% l’occupazione delle intensive, al 25% quella dell’area non critica.7 decessi

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione per domenica 20 febbraio 2022. Andiamo a vedere di seguito i dati del bollettino odierno a cura della Regione Puglia .

Sono stati effettuati 27.723 test giornalieri per l’infezione da Covid-19 e sono stati registrati 3.541 casi positivi con una incidenza di 12,8%(ieri 13,2%).

I nuovi casi sono così distribuiti:986 in provincia di Bari,306 in provincia di Brindisi,197 nella provincia BAT,575 in provincia di Foggia,994 in provincia di Lecce,456 in provincia di Taranto,20 residenti fuori regione, 9 provincia in via di definizione.