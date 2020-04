Coronavirus, le Pro Loco pugliesi acquistano e donano 6 ventilatori polmonari per gli Ospedali Covid-19 di Puglia

Lauciello: “Con questi sei ventilatori polmonari, uno per ogni ospedale Covid-19 di Puglia, abbracciamo in modo figurato tutto il territorio regionale affinché tutti possano sentire la vicinanza e l’affetto della famiglia delle Pro Loco Unpli di Puglia”

BARI – Una iniziativa corale che ha visto i dirigenti dell’Unpli Puglia abbracciare una missione di solidarietà e di servizio per il proprio territorio, quello per cui, nell’ambito culturale, sociale, artistico e turistico operano quotidianamente attraverso le Pro Loco di Puglia.

“Ancora una volta la sensibilità, la generosità, la solidarietà delle Pro Loco di Puglia si sono viste e concretizzate in modo tangibile“, queste le prime parole del presidente delle Pro Loco pugliesi Rocco Lauciello a commento del risultato ottenuto, in pochissimi giorni, dalla raccolta fondi attivata dall’Unpli Puglia per l’acquisto e la donazione di sei ventilatori polmonari, uno per ogni ospedale Covid-19 di Puglia*.

“Tutto ciò è stato possibile anche e soprattutto grazie alla consolidata ed efficace sinergia con il Consiglio regionale della Puglia e dunque, con il presidente Mario Loizzo“, aggiunge Lauciello, “I ventilatori saranno consegnati ai centri Covid-19 istituiti dalla Regione Puglia attraverso la Protezione Civile regionale“.

“Una raccolta fondi alla quale i presidenti delle Pro Loco Unpli di Puglia, i membri dei consigli direttivi, i Soci, i volontari hanno risposto con un moto di solidarietà e con un cuore enormi. Un gesto che contribuirà, nel nostro piccolo, a salvare delle vite in questo periodo storico pesante e duro. Con questi sei ventilatori polmonari, uno per ogni ospedale Covid-19 di Puglia, riusciamo ad abbracciare in modo figurato tutto il territorio regionale affinché tutti possano sentire la vicinanza e l’affetto della famiglia delle Pro Loco Unpli di Puglia“, dichiara il presidente Lauciello.

*AOU Consorziale Policlinico – Bari

AOU Ospedali Riuniti – Foggia

Ospedale Antonio Perrino – Brindisi

Ospedale SS Annunziata – Taranto/Ospedale Moscati

Ospedale Vito Fazzi – Lecce

Ospedale Vittorio Emanuele II – Bisceglie

Per donare:

CAUSALE Raccolta fondi UNPLI Puglia – emergenza COVID-19

N. CONTO CORRENTE 1000/00145246

INTESTATO A UNPLI PUGLIA

IBAN IT59Y0306909606100000145246

BANCA Intesa Sanpaolo S.P.A. Piazza Paolo Ferrari, 10 Milano 20121