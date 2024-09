Coro Giovanile Italiano in concerto, il 23 settembre a Lecce

Nella Chiesa di S. Irene, lunedì 23 settembre, il Coro Giovanile Italiano proporrà un programma intitolato “Il mare, il cielo e oltre”. Aprirà il concerto il Coro Giovanile Pugliese

LECCE – E’ alle porte la nuova stagione concertistica della Camerata Musicale Salentina, che quest’anno festeggia la 55^ edizione. In attesa del concerto inaugurale di domenica 20 ottobre al Teatro Apollo, che vedrà protagonisti i pianisti di fama mondiale Andrea Lucchesini e Pietro De Maria, per la consueta anteprima a ingresso gratuito, lunedì 23 settembre alle ore 20 nella Chiesa di Sant’Irene a Lecce, si esibirà il Coro Giovanile Italiano diretto da Filippo Maria Bressan, che propone un programma intitolato “Il mare, il cielo e oltre”.

L’apertura del concerto inoltre è a cura del Coro Giovanile Pugliese diretto da Luigi Leo.

Il programma del concerto inizia con lo sguardo verso il basso e termina con lo sguardo verso il cielo. Comprende infatti due brani antitetici, posti uno all’inizio, quello dell’autore contemporaneo Jaakko Mäntyjärvi a ricordo di una tragedia del mare, e uno alla fine di Mahler, autore romantico, sul distacco dal trambusto del mondo e anelante alla pace e alla serenità di una vita nel cielo, nell’amore, nel canto.

Tra questi due capisaldi, una Messa composita, con brani di vari autori del Novecento e contemporanei, con un’eccezione rinascimentale alla fine. Ad un Kyrie eleison supplichevole, un Sanctus contemplativo, un Agnus Dei decisamente contrastante, si alterneranno i consueti mottetti posti all’Introito, all’Offertorio, al Communio e alla fine della Messa; composizioni corali per meditare, rasserenare, gioire, alzare lo sguardo al cielo e oltre.

Ideato da Feniarco nel 2003, il Coro Giovanile Italiano è una formazione unica nel panorama corale nazionale. Una selezione giovanile della coralità italiana, guidata da maestri d’eccezione, un laboratorio formativo, un’esperienza che lascia fruttuose impronte sul territorio, un coro che punta all’eccellenza: questo è il profilo voluto dalla federazione per il suo coro. I 40 giovani coristi, tra i 18 e i 28 anni, provengono da diverse città d’Italia e da molteplici esperienze musicali e periodicamente si rinnovano portando energia, vitalità e passione. Nel corso degli anni si sono alternati alla guida del Coro Giovanile Italiano maestri di fama internazionale quali Filippo Maria Bressan, Nicola Conci, Stojan Kuret, Lorenzo Donati con Dario Tabbia, Gary Graden con Roberta Paraninfo, Luigi Marzola con Carlo Pavese, Petra Grassi con Davide Benetti.

Il Coro Giovanile Pugliese nasce nel 2014 ed è formato da giovani coriste e coristi selezionati sull’intero territorio regionale. Gli oltre 35 giovani artisti provengono dalle diverse provincie della Puglia, ciascuno con un suo bagaglio di esperienze le quali danno vita ad un articolato progetto che si rinnova periodicamente lasciando inalterata passione, effervescenza e vitalità musicale. Il progetto è affidato alla direzione di Luigi Leo con la collaborazione musicale di Erica Pizzileo.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

Jaakko Mäntyjärvi – Canticum calamitatis maritimae, a 8 voci

Benjamin Britten – Deus in adiutorium meum, a 4 voci

Frank Martin – Kyrie dalla “Messe pour double choeur a cappella”

Pärt Uusberg – Sicut cervus, a 8 voci divise

Mauro Zuccante – Sanctus, per coro spazializzato a 8 voci

Charles H. Parry – There is an old belief, a 6 voci

Corrado Margutti – Agnus Dei dalla “Missa lorca”, per coro (4 voci) e soli (6 voci)

Peter Philips – Ecce vicit Leo, a doppio coro (trascr. M. Berrini)

Gustav Mahler – Ich bin der Welt abhanden gekommen, a 16 voci (vers. corale C. Gottwald)

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

