Copertino, Madonna della Neve: si concludono domani i festeggiamenti

Spettacoli medievali con gli artisti di strada e momenti di gusto a partire dalle 19.30

COPERTINO – Si concludono domani, 6 agosto 2022, i festeggiamenti in onore della Madonna della Neve a Copertino. Appuntamento a partire dalle 19.30 in Piazza Castello e in Piazza del Popolo, dove andranno in scena gli spettacoli medievali eseguiti dagli artisti di strada dell’associazione Tabarin, accompagnati dai tamburini del rione Cittadella. Dalle ore 21.30 sul sagrato della Chiesa madre, invece, spazio al video mapping medievale.

Gli appassionati di enogastronomia potranno invece approfittare dei momenti di gusto offerti dalla cena medievale itinerante, realizzata in collaborazione con l’Associazione commercianti del centro storico e con stand enogastronomici con prodotti tipici del Salento.

La festa in corso mira a ricordare il prodigio avvenuto a Roma nel 352 dopo Cristo, quando la Vergine apparve annunciando l’arrivo della neve nel luogo in cui desiderava che fosse costruita una Chiesa. Nacque così la Basilica di Santa Maria della Neve, oggi Santa Maria Maggiore, e la festa del 5 agosto.

La manifestazione, che gode del patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce e Città di Copertino, è promossa e organizzata dal Comitato “Madonna della Neve”, insieme alla comunità della Parrocchia Sancta Maria ad Nives.