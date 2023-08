Concerto di Goran Bregovic l’11 agosto 2023 a Melpignano

Venerdì prossimo il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo, con la sua Wedding and Funeral Band, proporrà un mix dei suoi storici successi e brani tratti dagli album più recenti

MELPIGNANO – Venerdì 11 agosto (ore 21:15 – ingresso 28,75 euro in prevendita – 30 euro al botteghino) nell’arena del Palazzo Marchesale in Piazza Antonio Avantaggiato a Melpignano, la diciassettesima edizione del SEI Festival di Coolclub, nell’ambito della rassegna “A Melpignano – Meridiano Salento” (organizzata da Razmataz Live in sinergia con il Comune di Melpignano e altre realtà salentine), ospita l’atteso concerto di Goran Bregovic, che a undici anni di distanza dall’esperienza come Maestro Concertatore della Notte della Taranta, torna sul palco del comune grico con la sua Wedding and Funeral Band. L’apertura della serata sarà affidata a New York Ska-Jazz Ensemble, storica band statunitense guidata da Fred “Rocksteady” Reiter con una musica che spazia dallo ska al reggae, dalla dance hall al rocksteady.

Lo show che Goran Bregovic, il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo, porterà a Melpignano sarà un mix dei suoi storici successi e brani tratti dagli album più recenti. Non mancherà qualche anticipazione del suo nuovo progetto che uscirà a breve. Capaci di riuscire nella missione impossibile di fondere le armonie della vocalità bulgara, le sonorità del folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno, i musicisti della Wedding and Funeral Band cresciuti nella tradizione gitana portano in scena un melting pot di stili e generi che spingerà il pubblico verso una dolce trance collettiva. Uno spettacolo completo, pieno, forte e divertente che ancora una volta regalerà al pubblico un’esperienza live carica di energia e dinamismo: un concerto tutto da vivere e ballare. Goran Bregovic (chitarra, sintetizzatore e voce) è accompagnato da Muharem Redžepi (Grancassa tradizionale, voce), da un band gitana di fiati formata da Bokan Stankovic (prima tromba), Dragic Velickovic (seconda tromba), Stojan Dimov (sax e clarinetto), Aleksandar Rajkovic (primo trombone e glockenspiel) e Milos Mihajlovic (secondo trombone) e le voci bulgare di Ludmila Radkova Trajkova e Daniela Radkova Aleksandrova.

La band statunitense New York Ska-Jazz Ensemble, guidata dalla leggenda della musica in levare Fred “Rocksteady” Reiter, approda per la prima volta nel Salento per proporre i brani storici del suo repertorio e le canzoni degli album più recenti “Break Thru” (2019) e “In the moment” (2022). Nato nel 1994 come side project della band The Toasters, il New York Ska-Jazz Ensemble, grazie all’energia e alla creatività dei suoi musicisti porta la sua musica on the road in Europa, Canada, Stati Uniti e Sud America, presentandosi oggi come uno dei più noti gruppi ska jazz contemporanei. Sul palco artisti a tutto tondo che da anni si dedicano all’esplorazione di suoni e musiche dalle estrazioni più disparate. Un mix grazie al quale hanno ottenuto, durante tutti gli anni di attività, il favore del pubblico ma anche della critica musicale; un gruppo capace di spettacoli live dall’intrattenimento unico, caratterizzati anche dalla forza dell’improvvisazione, il giusto mix per ottenere una grande serata di festa.

Ideato, prodotto e promosso da Coolclub, il SEI è realizzato con il sostegno del Fus – Fondo unico dello spettacolo del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, il patrocinio della Provincia di Lecce e dei Comuni di Lecce, Corigliano d’Otranto, Castro, Castrignano de’ Greci e Melpignano e del Distretto Produttivo Puglia Creativa con il supporto di Vini Garofano e in collaborazione con Core a Core – Castello Volante, Dice.fm e altre realtà pubbliche e private. Fino al 16 agosto il SEI porterà in giro per il Salento il suo viaggio musicale tra rock, punk, musica d’autore, sperimentazione, elettronica, suoni del Mediterraneo e ritmi in levare con il claim My Desire. Domenica 13 agosto (ore 22 – ingresso 22 euro in prevendita solo su Dice.fm – 25 euro al botteghino) nel Chiostro dei Teatini a Lecce, in collaborazione con il Comune nel cartellone Lecceinscena, il SEI Festival accoglierà anche una tappa del nuovo tour di Nada con uno spettacolo rock ma al contempo intimo e profondo. Mercoledì 16 agosto (ore 22 – ingresso 15 euro – prevendite solo su Dice.fm) al Castello Aragonese di Castro dopo l’apertura affidata a In Arte Gianfreda arriva l’inconfondibile stile del cantautore Dente.

Ideata e organizzata da Razmataz Live, azienda milanese che si occupa della produzione e della promozione di spettacoli teatrali, concerti e festival, la rassegna A Melpignano – Meridiano Salento nasce grazie alla collaborazione con numerose realtà salentine e alla fondamentale sinergia con il Comune di Melpignano. Quello con Goran Bregovic è l’ultimo appuntamento di questa prima edizione dopo la serata inaugurale del Locomotive Jazz Festival con Stewart Copeland e altri ospiti, le esibizioni di Drusilla Foer, Pink Floyd Legend, Gianrico Carofiglio e Venerus (per il Tagghiate Urban Fest).

Info

3331803375 – www.seifestival.it

Facebook – Instagram @SeiFestival

#seifestival #mydesire