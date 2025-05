“Classica d’Estate & wine” 2025 a Lecce

Per la 55esima Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina, nella Sala Giardino, in Via Lino Suppressa, 7 concerti da sabato 21 giugno a domenica 6 luglio

LECCE – Sarà il meraviglioso scenario della Sala Giardino, in Via Lino Suppressa (traversa di Via Petraglione) a Lecce, ad ospitare la nuova edizione di “Classica d’Estate & wine” 2025, la raffinata rassegna dedicata alla musica classica e al piacere del buon vino.

Sette appuntamenti, da sabato 21 giugno a domenica 6 luglio, per celebrare il talento musicale del territorio in un’atmosfera unica, tra musica e convivialità.

Ogni concerto sarà preceduto da un momento di degustazione: il pubblico potrà sorseggiare un calice di vino selezionato, immerso nella quiete e nel verde della Sala Giardino, prima di lasciarsi trasportare dalle note dei migliori giovani interpreti della musica classica, vincitori di prestigiosi concorsi nazionali e internazionali.

La rassegna, pensata per un pubblico curioso e appassionato, vuole valorizzare le eccellenze artistiche locali offrendo un’esperienza multisensoriale che unisce la bellezza della musica colta al piacere dell’enogastronomia di qualità. “Classica d’Estate & wine” è un invito a rallentare, a prendersi il tempo per ascoltare, degustare, emozionarsi. Un’occasione per vivere Lecce da una prospettiva nuova, sotto il segno della cultura e della bellezza.

La rassegna si aprirà sabato 21 giugno, nel giorno della Festa della Musica, con il Duo Chiman, Marco Mancini al sax e Camilla Chiga al pianoforte, con musiche di Franck e Prokofiev.

Venerdì 27 giugno Elena Maria Rosaria Bellimbeni, vincitrice del Premio CMS al Concorso MusicArte 2024 di Tiggiano (LE), eseguirà al pianoforte brani di Mozart e Chopin.

Il giorno successivo, sabato 28 giugno, le due vincitrici del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Cloe Elmo” Magliano Ti Amo 2024, i soprani Serena Grieco e Giovanna Taliento, accompagnate al pianoforte da Vincenzo Cicchelli, canteranno arie celebri scritte da compositori del calibro di Mascagni, Puccini, Mozart, Donizetti.

Il weekend si chiuderà, domenica 29 giugno, in compagnia di Christian Costantini al clarinetto e Luigi Nicolardi al pianoforte, vincitori del Concorso Internazionale di Musica Classica e Jazz di Gallipoli (LE) 2024.

Il venerdì successivo, 4 luglio, il Cromatic Quintet, quintetto di fiati vincitore del Concorso Musicale Internazionale Villa La Meridiana 2024, suonerà musiche di Prokofiev, Ibert, Rota e Ligeti, mentre sabato 5 luglio sarà protagonista Vittorio Chittano, fisarmonicista vincitore del Premio Nazionale delle Arti 2024.

Ultimo appuntamento, domenica 6 luglio, con la violista Michela Caloro che suonerà musiche di Bruch, Schumann e Schubert, accompagnata al pianoforte da Beatrice Mariella Macchia.

PROMO SPECIALE “CLASSICA D’ESTATE… & WINE” 2025

Acquista in anticipo i biglietti per Classica d’Estate… & wine 2025 e risparmia!

Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti 10 €.

Fino al 18 giugno l’abbonamento ai sette eventi della rassegna costa 50 €.

Negli ultimi tre giorni prima di ogni concerto i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce, tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com). Ticket disponibili anche su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito.

Per l’acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 1,50 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamenti

ABBONAMENTO A 7 CONCERTI

Intero € 55, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 50

PREZZI dei BIGLIETTI

Intero € 15, Ridotto* € 12, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 55^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 24-25 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Conservatorio di Musica “T. Schipa” di Lecce | Iscritti all’Ordine degli Ingegneri, dei Farmacisti, degli Architetti e degli Avvocati della Provincia di Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.

CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO

Acquista con Carta del Docente, Carta della Cultura e Carta del Merito presso i nostri uffici o via email! Scegli come categoria “Spettacoli dal vivo” per Carta del Docente e “Concerti” per Carta della Cultura e Carta del Merito.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto e utilizzare i biglietti sospesi possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

INFO

Camerata Musicale Salentina

Viale Oronzo Quarta, 20 – Lecce

Nei pomeriggi di giugno, luglio e agosto si riceve su appuntamento.

Tel: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook