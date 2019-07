CiaoAldo la start up pugliese concorrente di Uber al cinema con un nuovo spot

I dettagli

LECCE – La Start Up, con sede a Lecce, che consente a chi ha bisogno di un autista personale di trovarlo on-line tra migliaia d’iscritti, lancia il suo spot estivo in tutti i cinema d’Italia ed in particolare in quelli della Puglia, dove l’azienda è nata.

Ecco l’elenco dei cinema dove è proiettato lo spot, che gira anche on-line su YouTube:

Santeramo in Colle – Pixel Multicinema, Barletta – Paolillo, Corato – Alfieri, Mola di Bari – Multisala Metropolis, Foggia – La città del Cinema, Cerignola – Multisala Corso, Trani – Impero, Bari – Esedra, Gallipoli – Cinema Italia, Bari – Galleria, San Giorgio Jonico – Casablanca.

Il servizio proposto da CiaoAldo è quello di mettere in comunicazione chi ha bisogno di un autista personale con autisti certificati e verificati dalla piattaforma per far guidare la propria auto. Uno dei vantaggi è quello economico, in quanto la tariffa oraria è di soli 10 euro l’ora. CiaoAldo è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 3.000 Driver che coprono l’80% delle province della penisola.

“In questo periodo il servizio è particolarmente richiesto anche in zone turistiche come la Puglia” – sostiene il Dott. Cesario Manco Area Manager South di CiaoAldo – “Tra i servizi più richiesti di questa stagione c’è l’accompagnamento in spiaggia. Abbiamo fatto delle convenzioni con strutture ricettive per ampliare i servizi che possiamo dare ai turisti. Lavoriamo molto anche con le persone anziane che tuttavia dispongono di un’auto propria.”

CiaoAldo è ha una presenza sempre più capillare sul territorio della penisola. A differenza di Uber che si conferma leader nei grandi centri urbani ma non garantisce il servizio in periferia.

“E la Puglia con una crescita importante– chiude il dott. Manco- e la testimonianza che questi servizi e piattaforme digitali, se studiate bene attecchiscono anche da noi“.