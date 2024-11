“Christmas in Love”, il 23 dicembre a Bari

Nella Basilica di San Nicola il concerto di Natale dell’Associazione Serena Onlus

BARI – L’Associazione Serena Onlus, da trent’anni nell’ambito dell’assistenza domiciliare e residenziale per anziani e disabili, come di consuetudine, organizza, in collaborazione dell’Associazione Alzheimer Bari Odv, il tanto atteso concerto di Natale “Christmas in Love” nello splendido scenario della Basilica di San Nicola a Bari il 23 dicembre alle 21,00 patrocinato da Comune di Bari, Regione Puglia e Città Metropolitana di Bari, con ingresso gratuito.

Saranno eseguiti brani di celebri compositori tra cui Ennio Morricone e Burt Bacharach, oltre agli intramontabili classici canti natalizi con contaminazioni swing.

I musicisti: Marinella Milella – voce, Lorenzo Rubino – pianoforte, Pino Donvito – basso, Vito Spinosa – clarinetto, Aldo Bucci – tromba, Vincenzo Abbruzzi – sax, Nico Vacca – batteria.