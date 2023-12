Cerignola, “Un bel dì vedremo…la tragedia di Cio Cio San”

Al Teatro Roma, il 16 dicembre, in scena una appassionante versione del capolavoro di Giacomo Puccini

CERIGNOLA – Sabato 16 dicembre 2023, alle ore 21.00, presso il Teatro Roma di Cerignola, per la stagione del Teatro Mercadante, andrà in scena “Un bel dì vedremo…la tragedia di Cio Cio San”, spettacolo tratto dall’opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica.

DESCRIZIONE

Madama Butterfly è la tragedia della solitudine e dell’attesa. Puccini dona alla sua protagonista una profondità psicologica che nel racconto letterario di Long è assente. Puccini metterà in luce il dramma umano vissuto dalla donna giovane, fragile e innamorata che attende invano il ritorno dell’amato.

Ispirata da un reale fatto di cronaca raccontato a Long dalla sorella, Sara Jane, di ritorno da un viaggio in Giappone.Commovente, scomoda, tragica e dolorosa, l’opera è ambientata a Nagasaki, una grande città portuale del Giappone.Una giovane geisha adolescente è venduta come sposa a un ufficiale della Marina americana, Pinkerton. La ragazza, soprannominata Madama Butterfly per la sua fragile bellezza, è profondamente innamorata e ignora che per l’uomo quel matrimonio è soltanto un gioco. Butterfly presto si ritrova sola e con un figlio da allevare, ma il suo amore è tenace e incrollabile.

Dopo tre lunghi anni, Pinkerton si ripresenta in Giappone con la vera moglie americana e Butterfly, schiacciata dal disinganno, consegna il figlio alla coppia e si toglie la vita.

Associazione Musicale Suoni del Sud

UN BEL DÌ VEDREMO… LA TRAGEDIA DI CIO CIO SAN

musiche di Giacomo Puccini

tratto dall’opera Madama Butterfly

direttore M° BENEDETTO MONTEBELLO

con Libera Granatiero – soprano, Leonardo Gramegna – tenore, Emilio Marcucci – baritono, Michela Nardella- mezzo soprano

Orchestra e Coro ICO Suoni del Sud

voce recitante Simona Ianigro

costumi Sartoria Shargrillà-Foggia

disegno luci SPS di Massimo Russo

riadattamento orchestra a cura del M° Benedetto Montebello

Biglietti a partire da 12€ disponibili online su sito Vivaticket al link https://bit.ly/4adpJxp, in tutti i punti vendita Vivaticket e presso la biglietteria sita nella Biblioteca Comunale ( 1° piano, Palazzo di città), venerdì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e Sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12.30