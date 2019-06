Celeste Di Meo, violino @ Palazzo Ramirez di Salve

Appuntamento per domenica 30 giugno alle ore 21

SALVE (LE) – Secondo appuntamento con “Classica d’estate”, la rassegna della Camerata Musicale Salentina realizzata in collaborazione con l’Associazione di Alta Cultura Musicale W. A. Mozart, il Centro Artistico Internazionale Mediterraneo, l’Associazione Culturale ArteMare, e con il patrocinio dei Comuni di Castro, Salve, Tiggiano e Tricase.

Domenica 30 giugno alle ore 21 nella splendida cornice di Palazzo Ramirez a Salve, la Camerata Salentina ospiterà la giovane e talentuosissima violinista Celeste Di Meo, accompagnata al pianoforte da Jongrey Kwag. Il duo eseguirà musiche di Franck, Mozart, Tchaikowsky e Wieniawsky.

Nonostante abbia solo diciotto anni, Celeste Di Meo ha già provato l’emozione di suonare alla Carnegie Hall di New York, lo scorso anno, come vincitrice della Crescendo International Competition. La talentuosa violinista proporrà un repertorio che spazia dalla Sonata in la maggiore di César Franck alla Meditation from Souvenir d’un lieu cher op. 42 n. 1 di Ciaikovskij sino alla Polonaise n. 1 op. 4 di Henryk Wieniawski, compositore e violinista polacco acclamato per il suo virtuosismo in tutta Europa nella seconda metà dell’Ottocento.

Talento precoce – ha solo cinque anni quando inizia lo studio del violino con George Moench – Celeste Di Meo si forma al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma prima di diplomarsi con lode all’Istituto musicale Paisiello di Taranto sotto la guida di Silvano D’Andria. Vincitrice nel 2010 e 2012 del Concorso internazionale Anemos di Roma e subito dopo del Concorso di Esecuzione musicale Città di Latina, inizia un master con Ilya Grubert poco prima dell’exploit americano. Attualmente studia con Olga Doronina e il suo repertorio spazia dalla musica barocca a quella romantica. Suona in complessi da camera e come solista in duo con Kwag Jongrey, la musicista coreana – che l’accompagna anche in questo concerto – laureatasi in pianoforte all’Università Seo-Kyoung e successivamente in Italia al Conservatorio “Respighi” di Latina.

Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. La sera del concerto i biglietti saranno disponibili direttamente al botteghino di Palazzo Ramirez.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese e Grand Hotel Tiziano.

PROGRAMMA MUSICALE

C.Franck – Sonata in la magg.

1° Allegretto ben moderato

2° Allegro-quasi lento- allegro

3° Recitativo/Fantasia (ben moderato-largamente-molto vivace)

4° Allegretto poco mosso

W.A.Mozart – Sonata n° 21 in mi min, K 304

* * * *

P. Tchaikowsky – Meditation from Souvenir d’un lieu cher op. 42 n° 1

H. Wieniawsky – Polonaise n° 1 in re magg. op. 4

PREZZI BIGLIETTI

Posto Unico (senza assegnazione di posto): Intero € 6, Ridotto* € 5, Ridotto Under 6 anni € 2

* La riduzione è valida per: Abbonati 49a Stagione Concertistica | over 65 | under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori

La riduzione verrà applicata SOLTANTO dietro presentazione del relativo documento che la consente.

Ogni 10 paganti 1 biglietto omaggio.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Per l’acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1 €.