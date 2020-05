Castellana Grotte, rischio incendi boschivi: il sindaco emette l’ordinanza di prevenzione

CASTELLANA GROTTE (BA) – Con l’approssimarsi della stagione estiva, attraverso l’ordinanza n. 23 del 21 maggio 2020, al fine di prevenire gli incendi boschivi su tutto il territorio comunale, il Sindaco di Castellana Grotte Francesco De Ruvo, invita i proprietari e conduttori e/o gestori, a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti, a riposo e/o abbandonati insistenti sul territorio comunale, ad eseguire, entro il 15 giugno 2020, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione, nonché alla eliminazione di rovi dai muretti a secco di proprietà e di ogni altro materiale infiammabile.

Il Sindaco, inoltre, rende noto che, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno ed il 15 settembre 2020, è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1°giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

Nelle aree a rischio incendio boschivo è tassativamente vietato di accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace, tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate, fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

I cittadini, devono, in caso di avvistamento d’incendio, prontamente contattare il Corpo Forestale al numero di pronto intervento 1515, il Corpo dei Carabinieri al numero di pronto intervento 112, i Vigili del Fuoco al numero di pronto intervento 115 e il Comando di Polizia Municipale 080 4965014. Sul sito web istituzionale del comune di Castellana Grotte, www.comune.castellanagrotte.ba.it, è possibile consultare l’intera ordinanza.