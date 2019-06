Castellana Grotte, Giardini in Festa presenta Note d’Estate

Sei serate tra giugno e luglio con protagonista la musica live in villa “Aldo Moro”

CASTELLANA GROTTE (BA) – Da domenica 23 giugno a Castellana Grotte (Ba) torna l’appuntamento con Giardini in Festa, che nel 2019 si presenta in una nuova forma con “Note d’Estate”, sei appuntamenti fra giugno e luglio per altrettante serate con protagonista la musica.

Concerti live, intrattenimento, gastronomia e birra. Stessi ingredienti per una nuova iniziativa curata dall’associazione “Amici dei Giardini”, che sceglie ancora una volta come location il suggestivo scenario della villa comunale “Aldo Moro”, l’antico polmone verde della città, quello che un tempo era considerato e vissuto come il luogo d’incontro prediletto dai giovani castellanesi.

Dopo il successo della prima edizione, di anno in anno “Giardini in Festa” è cresciuto sempre più grazie ai volontari di “Amici dei Giardini” e alla collaborazione di associazioni e realtà locali, divenendo grande contenitore di eventi musicali e culturali. Per l’edizione 2019 sono sei gli appuntamenti in programma, che impegneranno le serate di giugno e luglio regalando uno spazio di divertimento per le serate estive a suon di musica.

Tutto avrà inizio domenica 23 giugno con I Komandanti – Vasco Rossi Cover Band. Nell’occasione con loro sul palco di “Note d’Estate” ci sarà anche Daniele Tedeschi, storico batterista di Vasco Rossi. Gli appuntamenti musicali proseguiranno mercoledì 26 giugno con lo show interattivo e divertente dei Guarini Bros, giovedì 27 con la musica pop internazionale dagli anni ’70 ad oggi degli Unpo’POP e domenica 30 con The Floydians – Pink Floyd Tribute Band. Giovedì 4 luglio “Essenza – ballo & fitness” presenterà la seconda edizione di “Note Mode” fra sfilate, musica ed esibizioni di ballo e fitness, mentre a seguire si potrà ballare e cantare con “E-State con Radio Puglia”. A chiudere gli appuntamenti, venerdì 5 luglio, saranno i Diversamente Funk con un live vario ed ecclettico dal pop al funk passando per il rock.

Tutti gli appuntamenti di Note d’Estate avranno inizio alle ore 21.00. L’evento è patrocinato dal Comune di Castellana Grotte. Tutte le informazioni sono sul sito www.amicideigiardini.it e sulla pagina Facebook Amici dei Giardini – Pizzeria Verde Porpora.