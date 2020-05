Burgesi, Abaterusso (Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia): “Il Salento non può essere svilito a pattumiera di Puglia”

Ecco le sue dichiarazioni

LECCE – “Sono al fianco dei cittadini e dei Sindaci del basso Salento che in queste ore stanno manifestato contrarietà alla decisione assunta dalla Regione di conferire presso l’impianto “Burgesi” i rifiuti provenienti da Massafra. La Regione ascolti le motivazioni che arrivano dal territorio: è inaccettabile che un problema di tale portata sia scaricato, come già fatto in altre occasioni, su un territorio come quello salentino che per storia e presenza di bellezze naturali non può e non deve essere svilito a pattumiera di Puglia. Farlo vorrebbe dire infliggere un colpo di grazia – l’ennesimo – a un’area che già soffre, come certificato da diversi studi e indagini, di problematiche ambientali e sanitarie. Il Salento, che in questi anni ha già dato troppo, merita oggi una difesa adeguata per evitare ulteriori prevaricazioni che peserebbero oltremodo sul bilancio ambientale e sanitario“. È quanto dichiara il Consigliere regionale di Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia e Segretario regionale di Articolo Uno Puglia, Ernesto Abaterusso.