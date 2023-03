A Brindisi il Convegno “Progetto di vita indipendente – PRO.VI.”

Martedì 21 marzo 2023, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia, l’evento accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia

BRINDISI – Martedì 21 marzo 2023, dalle 15.30 alle 19.00, presso il salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi si terrà il convegno sul “Progetto di vita indipendente – PRO.VI. Una scommessa per la dignità e l’autonomia della persona con disabilità”.L’evento è organizzato dalla Provincia di Brindisi in collaborazione con la cooperativa Socioculturale, d’intesa con l’Assessorato al welfare della Regione Puglia e con il patrocinio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia.

È rivolto ai familiari care giver, ai dirigenti e docenti degli Istituti Scolastici Secondari di Secondo Grado, al personale dei Servizi Sociali e dei Servizi di Integrazione Scolastica, alle comunità locali.Posti limitati.

L’evento è accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia.

Si partecipa inviando una mail a integrazionescolasticabr@socioculturale.it

E’ previsto l’intervento di esperti e autorità politiche della provincia legati ai servizi sociali e del welfare.

Di seguito il Programma del Convegno:

15:30 Indirizzi di Saluto

– on. Antonio MATARRELLI – Presidente della Provincia di Brindisi;

– dott.ssa Antonella BACCARO – Consigliere Delegato Politiche di Welfare Provincia

di Brindisi;

– dott.ssa Fernanda PRETE – Dirigente Servizio 1 della Provincia di Brindisi;

– dott. Stefano PAROLINI – Consigliere di Amministrazione Delegato Socioculturale;

– dott.ssa Filomena MATERA – Presidente Ordine Assistenti Sociali Puglia

16.00 Intervento introduttivo

dott.ssa Valentina ROMANO – Direttore Dipartimento Welfare Regione Puglia

16.30 Interventi

– La Costruzione del Progetto di Vita della Persona con Disabilità e il PRO.VI. –

Progetto di Vita Indipendente

avv. Gianfranco DE ROBERTIS – Consulente Legale di ANFFAS Onlus per le politiche

scolastiche, sociali e sociosanitarie in tema di disabilità;

– Il PRO.VI. nell’esperienza pugliese un’opportunità insostituibile per la Dignità

delle Persone Disabili

dott.ssa Valentina SANARICA – Assistente Sociale Specialista, Presidente

associazione NOI CON VOI, accreditata dalla Regione Puglia per la consulenza sul

PRO.VI.;

– Progetto di Vita e Percorsi di Inserimento Socio-Lavorativo

dott.ssa Francesca FONSECA – Assistente Sociale AIPD Brindisi– Consigliera

Ordine Assistenti Sociali Puglia;

– La promozione e attuazione dei PRO.VI. L’impegno degli ATS della Provincia di

Brindisi

dott. Antonio CALABRESE – Coordinatore istituzionale della cabina di regia degli

ATS della Provincia di Brindisi;

18:30 Conclusioni

dott.ssa Rosa BARONE – Assessore al Welfare Regione Puglia;

Conduce e Modera:

avv. Alessandro NOCCO – Esperto in Management delle Politiche di Welfare –

Socioculturale Puglia