Brindisi, Centri Impiego Provincia: Report delle offerte di lavoro dal 21 al 28 Ottobre 2022

Sono 104 le professionalità ricercate su Brindisi e provincia in tale settimana per un totale di 45 annunci

BRINDISI – I Centri per l’Impiego della Provincia di Brindisi di Arpal Puglia rendono noto il ventiduesimo Report settimanale delle offerte di lavoro gestite dai tre Centri per l’impiego della provincia di Brindisi per la settimana che va dal 21 al 28 Ottobre 2022.

Riportiamo di seguito una piccola introduzione al report.

Sono 104 le professionalità ricercate su Brindisi e provincia nella settimana dal 21 al 28 ottobre, per un totale di 45 annunci, secondo quanto riportato dal ventiduesimo report settimanale elaborato dallo Staff Comunicazione/Rapporti con i media di Brindisi di Arpal Puglia.

A trainare la ricerca di nuove figure professionali, mediante il servizio pubblico di incrocio domanda/offerta, assicurato dagli operatori dei tre CPI della provincia di Brindisi, è il settore dell’edilizia con 47 posizioni aperte.

Il report, pubblicato anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia” e sui profili Google di ogni centro, che raccoglie le offerte presenti sul portale regionale Lavoro per te e su relativa app gratuita, fa presente che le altre offerte sono così distribuite: 11 posizioni aperte nel turismo, 9 nella ristorazione, 7 nei servizi, 7 nelle pulizie, 5 nell’informatico, 4 nel termoidraulico, 3 nella sanità, 3 nel contabile, 2 nella manutenzione, 2 nel commercio,1 nel metalmeccanico,1 nel tecnico, 1 nel settore immobiliare.

Non mancano opportunità di inserimento lavorativo anche all’estero, tramite la rete Eures. Si ricercano: personale nel settore della ristorazione in Germania, Agency e Concierge nel settore dello Yachting di lusso a Olbia. Si segnalano inoltre numerose possibilità di occupazione a seguito del webinar “Explore Jobs in Ireland with EURES”

Molte le opportunità nel settore della formazione: master di specializzazione usufruibili mediante il progetto Pass Laureati 2022 e proposti da Time Vision, corsi rivolti a disoccupati/inoccupati anche percettori di NASPI, DIS-COLL o Reddito di Cittadinanza e studenti/esse universitari/ie residenti in tutto il territorio italiano di Pugliaform So.ne.vi sas , corsi di formazione professionale rivolti a disoccupati/e in tutta Italia di CFA, corsi di Create Connections, organizzazione che si occupa di formazione professionale gratuita rivolta ad appartenenti a categorie protette in stato di disoccupazione e nuovi corsi erogati dall’ Agenzia Formativa Ulisse, tramite il programma “ Garanzia Giovani”.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori di Arpal Puglia dei tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi. Gli sportelli sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30) presso le sedi di Brindisi, Ostuni e Francavilla e presso l’Ufficio Collocamento Mirato Disabili, situato in via Tor Pisana, 114, Brindisi (per info e contatti: www.arpal.regione.puglia.it).

Si consiglia di consultare quotidianamente il portale Lavoro per Te – Regione Puglia, per rimanere sempre aggiornati sulle nuove opportunità lavorative “