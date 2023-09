Bitonto, “L’Opera che verrà”: oggi i laboratori di scrittura e disegno per bambini

BITONTO – Anteprima domani alle 9 a Bitonto per l’ “Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary” edizione 2023 con “L’Opera che verrà”, primo di due appuntamenti realizzati da “Angeli Eventi Ets” grazie al quale 30 tra bambini e ragazzi delle scuole primarie e medie parteciperanno ai laboratori di scrittura e disegno creativi ideati in collaborazione con l’associazione culturale “Bastiani-Lella” di Bitonto (via Antonio Cavallo 4/6).

Sarà lo scrittore e saggista Sabino De Bari, coadiuvato dagli operatori dell’associazione, ad accompagnare i ragazzi nel meraviglioso mondo dell’Opera con la “Cenerentola” musicata da Gioachino Rossini, per poi passare alla favola cinematografica di Federico Fellini con le vicende dei protagonisti del film “La strada”. Gli elaborati verranno presentati nella serata del 18 novembre presso il Teatro Traetta Bitonto in un concerto dedicato alla figura di Nino Rota. Secondo e ultimo appuntamento con il laboratorio il 7 ottobre, sempre dalle 9 alle 12.

Un’iniziativa che rientra nel programma di “Vivere Bitonto – Rete dei Festival”, realizzata in collaborazione con il sostegno del Comune di Bitonto e della Regione Puglia con patrocinio di Teatro Pubblico Pugliese e Università degli studi di Bari “Aldo Moro” e in collaborazione con il C.U.T.A.M.C. dell’Università di Bari e Fidapa BPW sezione di Bitonto.