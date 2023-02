Bitonto, “L’arte dello spettatore”: oggi appuntamento con Adriana Borriello

Sul palco del Teatro Traetta la coreografa e danzatrice con “La conoscenza della non Conoscenza” 08 Lecture performance in forma di struttura di improvvisazione

BITONTO – Oggi, domenica 26 febbraio, alle 19.00, sul palco del Teatro Traetta di Bitonto è in programma il secondo appuntamento con la rassegna L’arte dello spettatore organizzata all’interno della nona edizione del Network Internazionale Danza Puglia e sostenuta da Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese. Ospite la coreografa e danzatrice Adriana Borriello con LA CONOSCENZA DELLA NON CONOSCENZA, 08 Lecture performance in forma di struttura di improvvisazione.

Adriana Borriello è in scena insieme a Ilenia Romano con un lavoro personalissimo in cui coinvolge il pubblico nelle sue pratiche e nelle questioni che le muovono, le identificano e in ciò che ne deriva mostrando gli strumenti con cui gioca quando crea, gli stessi che mette a disposizione degli altri quando insegna. Ma il gioco si rivela nell’attuazione, ogni volta uguale e ogni volta diverso, ogni volta nuovo, oltre e dentro le norme che lo regolano. Nell’alternanza tra verbo e corpo, scivolando, saltellando, rimbalzando continuamente dalla parola al movimento – e viceversa – e dalla descrizione letterale all’evocazione poetica, si dipana il filo del discorso.

In chiusura della serata il consueto appuntamento A bordo palco in cui la compagnia incontra il pubblico per approfondire la ricerca che ha dato origine alla creazione coreografica.

Adriana Borriello, attiva come pedagoga dal 1982, ha condotto laboratori coreografici e seminari in Italia e all’estero, ha insegnato in programmi istituzionali e ideato progetti formativi. Ha elaborato nel corso del tempo un approccio metodologico proprio che interessa il lavoro sul corpo e sull’organizzazione del movimento. Tra le collaborazioni spiccano i nomi di: Michael Nyman, Giovanna Marini, Massimo Coen, Daniel Bacalov, Francesco De Melis e musicisti quali Alexander Balanescu e Gilda Buttà. Attualmente è direttrice artistica di AB Dance Research e del programma di formazione triennale per danzatori e coreografi Da.Re. Dance Research.

La mattina di domenica 26 febbraio, alle 10:30, negli spazi della Casa delle Culture dell’Assessorato al Welfare del Comune di Bari che ospitano nel weekend le attività di formazione e pedagogia del NetworkIDP è in programma il laboratorio Parole danzanti curato da Laura Capra, fondatrice e curatrice del progetto Mammachilegge! ed esperta di didattica ambientale, promozione della lettura, che in questa mattinata, coordinerà un approfondimento a partire dai temi trattati all’interno dello spettacolo in programma al Teatro Traetta, un’occasione di riflessione e condivisione su tematiche affini al linguaggio della danza e dell’arte in genere, con una particolare attenzione al dialogo generazionale tra genitori e figli. Il laboratorio è parte del progetto #AzionePrima sostenuto nell’ambito dell’intervento strategico per la promozione e formazione del pubblico “Va’ Dove Ti Porta Il Teatro” inserito nell’ambito delle “Azioni di Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale” realizzate a valere sulle risorse FSC Puglia 2014 – 2020 – Patto per la Puglia, Area di Intervento IV, della Regione Puglia coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese.

Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 febbraio, Adriana Borriello sarà protagonista inoltre delle attività di formazione del NetworkIDP in programma alla Casa delle Culture di Bari, giornate arricchite dalle lezioni dei docenti Enrico Coffetti e Angela Calia che conducono tutti i partecipanti nell’affascinante viaggio della costruzione e dell’analisi di metodi di creazione e composizione coreografica, in forma pratica e teorica. Questa attività è parte del Progetto Ministeriale PRODES Danza (promozione digitale estesa), sostenuta dalle associazioni Cro.me di Milano. Da ottobre a dicembre, il NetworkIDP dedica il sabato mattina alla formazione degli insegnanti, con il coreografo ospite, e ad un corso teorico e pratico sui metodi di composizione coreografica. L’intera giornata della domenica è dedicata agli allievi, suddivisi in due gruppi, che si alternano tra mattina e pomeriggio con lezioni pratiche e teoriche, progetti integrativi legati alla produzione e composizione coreografica, dalla concezione alla produzione.

Il prossimo appuntamento con la nona edizione del NetworkIDP, nel weekend del 18 e 19 marzo , vedrà come ospite la compagnia franco-algerina Colegram composta da Pauline Journé e Tarek Aït Meddour .

Il 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐃𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐏𝐮𝐠𝐥𝐢𝐚 è un progetto di formazione e sensibilizzazione dedicato all’arte coreutica, un viaggio lungo nove anni che in questa edizione si concentra su una 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ che vede nella danza valori di crescita, apertura e condivisione. Il progetto è curato dall’Associazione Ri.E.S.CO., ideato e diretto dal coreografo e danzatore, nonché direttore artistico, Ezio Schiavulli, nasce dalla volontà di offrire una visione professionale dedicata alla formazione di danzatori, insegnanti e spettatori della danza della regione Puglia.

Le attività di formazione alla Casa delle Culture di Bari sono dedicate ad allievi e insegnanti che aderiscono annualmente al NetworkIDP ma è possibile accedere, nella giornata di sabato, al seminario condotto dall’artista ospite e a PRODES Danza e la domenica al #CaffèNetwork su prenotazione.

