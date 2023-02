Bisceglie, “Il Teatro delle Parità”: il 2 marzo la presentazione

La CompagniAurea, diretta da Francesco Sinigaglia, presenterà il progetto teatrale a Palazzo Tupputi in un incontro aperto a tutti

BISCEGLIE – La CompagniAurea APS, diretta da Francesco Sinigaglia, presenta il progetto “Il Teatro delle Parità”, in una conferenza che si terrà giovedì 2 marzo 2023, alle ore 18.30, presso la Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi.

L’iniziativa dell’associazione di promozione sociale “CompagniAurea”, unica realtà ammessa per la Provincia BAT, rientra nelle attività di “Futura. La Puglia per la Parità”, Avviso promosso dal Consiglio Regionale della Puglia, tramite la Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale, in collaborazione con i Poli Biblio-Museali provinciali della Regione Puglia, finalizzato a diffondere i temi pertinenti la parità di genere. “Futura La Puglia per la Parità” è istituito dal Consiglio Regionale della Puglia il cui obiettivo è la realizzazione di progetti culturali che consentano la comprensione della dimensione della disparità tra i generi e la decostruzione degli stereotipi, mediante la rappresentazione scenica di grandi storie di donne.

L’incontro sarà moderato dalla dott.ssa Arianna Lamantea e vedrà come madrina della serata la giornalista e conduttrice di TeleNorba e TGNorba24, Presidente dell’Associazione “Divine del Sud”, dott.ssa Francesca Rodolfo, mentre interverranno la dott.ssa Rita Marinelli, pedagogista (Nate donne. La condizione della donna tra passato e presente verso una nuova pedagogia), la psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Angelica Lopopolo (Il femminile e la psicoanalisi) e l’ins. Carla Perella, autrice del volume Nannina La Pazza. Gli interventi saranno alternati a letture a cura della CompagniAurea con Ilaria Di Benedetto, Angela Orlando, Lucia Colamartino, Raffaele D’Ercole e Camilla Sinigaglia.

Il progetto è stato già avviato lo scorso mercoledì 1 febbraio 2023 con la partenza dei laboratori teatrali dal titolo “Mi casa es tu casa”, per tutte le fasce d’età che culmineranno in rappresentazioni teatrali, ognuna dedicata all’età dei partecipanti.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Bisceglie, dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, della Commissione per le Pari Opportunità territoriale e in sinergia a una fitta rete di associazioni partner: S.O.M.S. Roma Intangibile, Federazione Italiana Teatro Amatori, F.I.T.A. Puglia e Fondazione DCL.

L’incontro è liberamente aperto a tutti.