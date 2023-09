Bisceglie, i nuovi laboratori della CompagniAurea: “Il teatro su misura per te”

Sono aperte le adesioni ai laboratori creativi della stagione 2023/24 per avvicinarsi al mondo del teatro con la direzione artistica di Francesco Sinigaglia

BISCEGLIE – La CompagniAurea, diretta da Francesco Sinigaglia, riparte con i laboratori teatrali della stagione 2023/24 dal titolo “Il teatro su misura per te”. Sono, infatti, aperte le adesioni ai laboratori teatrali per tutte le fasce d’età: propedeutici dai 3 ai 6 anni; dai 7 agli 11 anni; dai 12 ai 18 anni; laboratori per adulti; avviamento e perfezionamento.

L’associazione di promozione sociale vuole offrire a tutti un’occasione popolare di partecipazione e l’opportunità di un’esperienza teatrale per conoscere meglio se stessi e comprendere l’altro, con l’obiettivo di scoprirsi parte preziosa di una comunità: «Ognuno, almeno una volta nella vita, dovrebbe provare l’esperienza del teatro», spiega Francesco Sinigaglia. La conduzione sarà affidata allo stesso Sinigaglia, e alle attrici Ilaria Di Benedetto e Arianna Lamantea.

Gli incontri intendono avvicinare chi non abbia mai scoperto l’arte del teatro ma anche a quanti esperti vogliano perfezionarsi, al fine di conseguire specifiche capacità, utili tutti i giorni: saranno affrontati i temi di movimento e corpo in scena, Storia del Teatro, dizione, improvvisazione e interpretazione (lingua italiana e straniera).

Il gruppo teatrale CompagniAurea, fondato nel 2012 con l’azione formativa del teatro, si fa promotore delle culture di sensibilità e bellezza, e si preoccupa, per mezzo di una precipua azione di valorizzazione delle arti e dei talenti del territorio pugliese, di diffondere un sistema di valori da preservare, conservare e tutelare, in una stretta relazione con il mondo giovanile e con lo sviluppo di un teatro nuovo, rispondente alle questioni attuali, contemporaneo e di ricerca.

Il direttore artistico Francesco Sinigaglia è teatrologo e PhD in “Lettere, Lingue e Arti”. Si occupa di formazione teatrale ed è regista, drammaturgo e ideatore del Festival dei Monologhi teatrali di Puglia e Basilicata “Dionisie Urbane”. Ha già pubblicato: I volti della violenza a teatro: Dal Cinquecento a Dacia Maraini. (TraLeRigheLibri, 2017); Otello nel laboratorio di Stanislavskij. Introduzione al metodo delle azioni fisiche. (TraLeRigheLibri, 2018) e All the world is a stage. Teatro e metateatro in Hamlet di William Shakespeare (TraLeRigheLibri, 2023).

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’indirizzo mail compagnia.aurea@gmail.com.