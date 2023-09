Barletta, “The Apulian Tribe”: il 29 settembre nuovo appuntamento

La rassegna di cinque concerti è proposta da Teatro Fantàsia e Springtime Jazz Festival

BARLETTA – Teatro Fantàsia e Springtime Jazz Festival sono felici di annunciare con entusiasmo la seconda edizione di “The Apulian Tribe”. Questa rassegna di concerti si concentra sulle produzioni musicali originali degli artisti pugliesi, offrendo un’esperienza unica che abbraccia le diverse estetiche della musica contemporanea e del jazz.

Con ben cinque concerti imperdibili, “The Apulian Tribe” offre un contenuto eccezionale per la presentazione di lavori innovativi e coinvolgenti.

Dopo gli appuntamenti del 16 e 17 settembre con The Outer Space Society e Pasquale Calò, il 29 settembre sarà la volta di una band tutta pugliese, “The Apulian Jazz Dogs”, guidata dal talentuoso Alessandro Campobasso.

Per chiudere in bellezza, il 6 ottobre, Giovanni Chirico presenterà il suo nuovo progetto “Don’t Forget Your Passport”, seguito il 7 ottobre da Luca Lo Bianco.

“The Apulian Tribe” è realizzato grazie al sostegno di Puglia Sounds, Teatro Pubblico Pugliese e all’Assessorato alla Cultura della Regione Puglia. Questo importante supporto rende possibile la realizzazione di un festival che celebra l’arte e la cultura della nostra regione, offrendo al pubblico un’esperienza indimenticabile.

“La rassegna nasce dall’idea di creare un festival che metta in luce le produzioni musicali originali degli artisti nazionali e internazionali. L’obiettivo principale è quello di offrire una visibilità e valorizzazione per i talenti, creando un evento che abbracci diverse estetiche della musica contemporanea e del jazz”, commenta l’artista Pasquale Calò.

Per questa rassegna, il Teatro Fantàsia ha deciso di offrire biglietti ridotti al costo di 3 euro per gli under 25, con l’obiettivo di abbattere le barriere economiche che spesso impediscono ai giovani di accedere alle esperienze culturali, come concerti e festival. I giovani rappresentano il futuro della cultura e dell’arte, e fornire loro l’opportunità di partecipare a eventi artistici a un prezzo accessibile è un investimento nel loro sviluppo e arricchimento personale. L’accesso alla musica dal vivo e alle espressioni artistiche può ispirare e nutrire la creatività dei giovani, incoraggiando la loro partecipazione attiva nel mondo della cultura.

“Siamo molto felici di iniziare questo nuovo percorso. Il Teatro Fantàsia sta già lavorando su nuovi progetti entusiasmanti. Stiamo pianificando una serie di eventi che coinvolgeranno diverse discipline artistiche, come il teatro, la danza e la musica. Vogliamo continuare a promuovere la cultura e l’arte nella nostra regione, offrendo al pubblico esperienze culturali uniche. Restate sintonizzati, perché ci saranno ancora molte sorprese in arrivo!” commenta il direttore artistico, Alessandro Piazzolla.

Il Teatro Fantàsia inviata il pubblico a non perdere l’occasione di immergersi nell’anima musicale della Puglia e di vivere momenti indimenticabili con “The Apulian Tribe”. Tutti i concerti si svolgeranno alle ore 21:00 nella sede del Teatro Fantàsia in via Imbriani 144 a Barletta.

Le informazioni e le prenotazioni si possono richiedere telefonicamente al 340 3310937 o direttamente in sede.