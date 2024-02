Barletta, “Nuvole Sparse”: dal 24 febbraio la terza edizione

Con “Orizzonte” prende il via la rassegna organizzata e promossa dal Teatro Fantàsia sotto la direzione artistica di Alessandro Piazzolla

BARLETTA – Va in scena la 3^a edizione 2024 della rassegna di teatro indipendente “Nuvole Sparse” organizzata e promossa dal Teatro Fantàsia sotto la direzione artistica di Alessandro Piazzolla, presso lo spazio del Teatro Fantàsia sito a Barletta in via Imbriani 144 nei pressi del cavalcavia.

La rassegna, patrocinata da Ministero della Cultura, Comune di Barletta, Rai Puglia e Fondazione Puglia, ha come obiettivo quello di rafforzare la proposta culturale cittadina e il dialogo con la comunità, Teatro Fantàsia diventa così spazio “vitale” in una prospettiva di benessere per la collettività, di formazione ed educazione alla fruizione dell’arte. Per questo ha visto un primo momento di incontro e promozione attiva con i cittadini, per coinvolgere direttamente i futuri spettatori della rassegna.

Comun denominatore degli spettacoli è il cambiamento nell’accezione delle scelte fatte, delle ragioni che portano alle scelte e le conseguenze che ne derivano. Gli spettacoli variano dal genere drammatico al brillante per arrivare alla farsa, scelta artistica diretta a coinvolgere un pubblico vario.

Obiettivo principale del Teatro Fantàsia è quello di portare cultura al territorio indipendentemente dai canali ufficiali e istituzionali, mission raggiunta con non pochi sacrifici, proponendo ormai da anni eventi culturali di ogni genere che attirano un pubblico sempre più vario.

Nel dettaglio:

24-25 febbraio: “Orizzonte”, co-produzione Teatro Fantàsia – Io Non Ti Conosco, con Paolo Blasio, Consiglia Coppola e Andrea Galasso;

9-10 marzo: “Arianna ha perso il filo”, Ergo Sum Produzioni, con Barbara Bovoli;

23-24 marzo: “Sul Divano” Thalia Produzione – Compagnia Hosteria Fermento, con Marco Valerio Montesano Michele Enrico Montesano e Giuseppe Amelia;

20-21 aprile: “Albèrt una vita relativa” Teatro dei leggeri, di e con Dino Parrotta;

4-5 maggio: “E tu chi sei?” Teatro Fantàsia con Alessandro Piazzolla, Rosa Dicuonzo, Ermanno Rizzi, Francesca Rizzi ed Elisabetta Liuzzi.

Teatro Fantàsia consiglia vivamente l’acquisto dell’abbonamento a 5 spettacoli in modo da usufruire dei tanti vantaggi, inoltre si ricorda anche che l’acquisto del singolo biglietto, se effettuato entro il martedì che precede ogni spettacolo, si può usufruire del prezzo ridotto.

Due giorni per spettacolo il sabato sera alle 21:00, e la domenica pomeriggio alle 18:30.

Prezzo biglietti e abbonamenti possono essere richiesti al numero 340 3310937, oppure direttamente al botteghino del teatro in via Imbriani 144, a Barletta.