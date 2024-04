A Barletta il Musical “Neverland – L’Isola che non c’è”

Il 23 aprile sul palco del Teatro Curci l’eterna sfida tra Peter Pan e Capitan Uncino



BARLETTA – Martedì 23 aprile 2024, con porta alle ore 20,45 e inizio alle ore 21,15, al Teatro Curci di Barletta andrà in scena il Musical Neverland – L’Isola che non c’è con Roberto Ciufoli, Anastasia Kuzmina, Margherita Rebeggiani e Daniele Bianconi. Lo spettacolo rientra nell’ambito della 40.ma Stagione Musicale di Cultura e Musica G. Curci –ETS, in collaborazione con il Comune di Barletta, la Regione Puglia e il Mic.

Assisteremo alla eterna sfida tra Peter Pan e Capitan Uncino in un musical che si avvale della regia dello stesso Roberto Ciufoli

Neverland è la storia senza tempo del ragazzo che non voleva crescere, messa in musica e balli in una nuova versione teatrale per tutta la famiglia, con musiche originali di Emiliano Branda.

Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie che ha incantato generazioni di ragazzi e non, Neverland – l’Isola che non c’è, vuole essere un vero e proprio sogno che permetta di vivere un’avventura fantastica tra indiani, bimbi sperduti, fate e pirati.

I costumi e le scenografie del designer Dan Potra, le coreografie di Nikolett Prok e la Direzione Artistica di Domenico Prezioso ci catapulteranno in un mondo magico, ricco di atmosfera e, proprio come Peter Pan, non vorremo mai più lasciare l’Isola che non c’è! Il pubblico scoprirà un mondo fatato in cui danza, canto, commedia, acrobazie, luci ed effetti video si mescolano per dare vita a questa originale versione di una delle storie più famose e amate al mondo.

Una scenografia stravagante con libri giganti; un set in continua evoluzione grazie all’abile video mapping; un evento eccezionale per risvegliare il bambino che è in noi. Non è necessario essere bambini per entrare in questo meraviglioso universo. Mentre i più piccoli saranno affascinati dall’imponente Capitan Uncino, dalla deliziosa Wendy, da Trilli e dalla storia coinvolgente, gli adulti si lasceranno trasportare dalle meraviglie sinfoniche, dalla tecnologia più avanzata, dalle coreografie moderne e dagli acrobati che andranno di pari passo con l’antica magia del teatro.

Una casa borghese di Londra, dove vive la famiglia Darling, viene visitata una notte da Peter Pan, un ragazzo che può volare e che non vuole mai crescere. Quando viene spaventato dal cane Nana, Peter vola via terrorizzato, dimenticando la sua ombra. Tornato a prenderla, viene scoperto dai bambini Wendy, Michele e Gianni.

Peter Pan li invita a recarsi nella magica Isola che non c’è, dove lui vive e dove i bambini non crescono mai. Ma come ci arrivano?

Con l’aiuto della fatina Trilli imparano a volare e dopo un volo selvaggio su Londra atterrano sull’Isola che non c’è.

Lì conoscono i più particolari abitanti: i bimbi sperduti, gli indiani, le sirene… ma anche gli acerrimi nemici di Peter: Capitan Uncino e la sua banda di pirati.

Insieme ai Bimbi Sperduti, Peter, Wendy, Michele e Gianni vogliono sbarazzarsi di Hook una volta per tutte. Ma il capitano non si arrende facilmente. Inoltre, le cose non si semplificano quando Wendy inizia a provare sentimenti romantici per Peter, e una Trilli gelosa non si diverte…

Protagonisti della serata saranno Roberto Ciufoli, regista e nelle vesti di Capitano Uncino, noto per la sua straordinaria carriere con la Premiata Ditta e come interprete cinematografico, doppiatore, attore televisivo e teatrale e che ha calcato già il palcoscenico del Curci nelle vesti di Ebenezer Scrooge, in A Christmas Carol, con enorme successo.

Anastasia Kuzmina, ballerina di “Ballando con le stelle” e conduttrice televisiva, sarà Wendy.

L’attrice Margherita Rebeggiani, sarà l’irrefrenabile Trilli (Campanellino) una fata di dimensioni minute, che non parla, ma si esprime attraverso un tintinnante scampanellio, comprensibile solo a chi ha familiarità con il “linguaggio delle fate”.

Mentre Daniele Bianconi, artista poliedrico, attore, musicista , cantante e performer, sarà Peter Pan, l’eterno bambino che non vuole crescere sempre in lotta contro il malvagio Capitano Uncino.

Uno spettacolo adatto per bambini e adulti che hanno ancora voglia di sognare e divertirsi.

info: Cultura e Musica G. Curci – ETS

380 3454431 / info@culturaemusica.it / www.culturaemusica.it / https://facebook.com/asscurci

Biglietteria Teatro Curci

0883332456 e in tutti i punti vendita Vivaticket