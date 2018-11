Barletta, il sindaco incontra i Lions

Ecco com’è andata

BARLETTA – Si è svolto questa mattina a Palazzo di Città un cordiale incontro tra il sindaco Cosimo Cannito e il Governatore del Distretto 108 Ab – Puglia del Lions Club International Pasquale Di Ciommo, in visita a Barletta, accompagnato da rappresentanti dei due club di Barletta, l’Host e il Leontine De Nittis.

Il Governatore ha illustrato al primo cittadino le principali iniziative del Club che dalla sua fondazione si è fatto promotore di campagne a livello internazionale di progetti finalizzati alla solidarietà verso i portatori di bisogni di tutto il mondo in ossequio del motto dell’Associazione “We serve”. Anche Barletta è al centro di progetti del Club in tema di sostegno a campagne a favore delle vaccinazioni, per la prevenzione oncologica e per la diffusione della conoscenza dei beni culturali locali .

Il sindaco Cannito ha ringraziato il Governatore Di Ciommo per la visita e, a proposito di cultura del patrimonio monumentale, ha proposto l’impegno per il recupero dell’identità culturale del Cimitero storico di Barletta, oggi in stato di abbandono, che rappresenta un contenitorestorico-artistico che è sconosciuto ai più. Il responsabile dei Lions ha assunto l’impegno di organizzare e finanziare una catalogazione della monumentalità funebre storica del cimitero da mettere a disposizione di tutti i soggetti, pubblici e privati interessati.