Bari, variazioni di percorso dei bus urbani e delle navette nelle giornate del G20

BARI – In occasione della presenza delle delegazioni dei Paesi e delle organizzazioni ospiti in città per il vertice ministeriale Esteri e Cooperazione allo Sviluppo dei Paesi del G20, nei giorni 27, 28 e 29 giugno, l’AMTAB S.p.A. ha previsto una serie di variazioni di percorso delle linee 2, 2/, 10, 12, 14, 20, 22, 27, 42, 50, e delle navette “A”, “B”, “AB”, “E” come di seguito indicato:

Linea 2

da inizio servizio del 28 giugno alle ore 08.00 del giorno 30 giugno 2021

· in direzione C.S. Polivalente: i bus, giunti sul lungomare A. di Crollalanza, svolteranno a destra per via G.co Petroni, a sinistra per via Dalmazia, a destra per il ponte Garibaldi con ripresa del percorso ordinario;

· in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario.

Linea 2/

da inizio servizio del 28 giugno alle ore 08.00 del giorno 29 giugno 2021

· in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele proseguiranno sulla stessa via per poi svoltare a destra per via Bonazzi, a sinistra per corso Vittorio Veneto, con ripresa del percorso ordinario;

· in direzione via Conenna: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno per via Pizzoli, p.zza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, lungomare A. di Crollalanza, svolteranno a destra per via G.co Petroni, a sinistra per via Dalmazia, a destra per il ponte Garibaldi, con ripresa del percorso ordinario.

dalle ore 08.01 del 29 giugno alle ore 08.00 del giorno 30 giugno 2021

· in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario;

· in direzione via Conenna: i bus giunti sul lungomare A. di Crollalanza, svolteranno a destra per via G.co Petroni, a sinistra per Via Dalmazia, a destra per il ponte Garibaldi, con ripresa del percorso ordinario.

Linea 10

da inizio servizio del 28 giugno alle ore 08.00 del giorno 30 giugno 2021

· in direzione via C. Rosalba: i bus effettueranno il percorso ordinario;

· in direzione C.S. Polivalente: i bus giunti su lungomare A. di Crollalanza svolteranno a destra per via G.co Petroni, a sinistra per Via Dalmazia, a destra per il ponte Garibaldi, con ripresa del percorso ordinario.

Linea 12

da inizio servizio del 28 giugno alle ore 08.00 del giorno 30 giugno 2021

· in direzione via Fenicia-Torre a Mare: i bus giunti sul lungomare A. di Crollalanza svolteranno a destra per via G.co Petroni, a sinistra per via Dalmazia, a destra per via Di Vagno (lato ponte Garibaldi), effettueranno l’inversione di marcia con ritorno su via Di Vagno, svolteranno a destra per lungomare Perotti, corso Trieste, con ripresa del percorso ordinario;

· in direzione p.zza Moro: i bus giunti sul lungomare Perotti svolteranno a sinistra per via Di Vagno (lato ponte Garibaldi), c.so Sonnino, via Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, p.zza Moro.

Linea 14

da inizio servizio del 28 giugno alle ore 08.00 del giorno 30 giugno 2021

· in direzione Via Degli Oleandri – Z.I.: i bus effettueranno il percorso ordinario;

· in direzione C.S. Polivalente: i bus giunti su lungomare A. di Crollalanza svolteranno a destra per via G.co Petroni, a sinistra per Via Dalmazia, a destra per il ponte Garibaldi, con ripresa del percorso ordinario.

Linea 20

da inizio servizio alle ore 12.00 del giorno 29 giugno 2021

· in direzione Parco Adria: i bus giunti in via Cotugno proseguiranno per via Bellomo (non transitano da viale Pasteur) con ripresa del percorso ordinario;

· in direzione Piazza Moro: i bus giunti in via Cotugno proseguiranno per via Orazio Flacco

· (non transitano da viale Pasteur) con ripresa del percorso ordinario.

Linea 22

da inizio servizio del 28 giugno alle ore 08.00 del giorno 29 giugno 2021

· in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, svolteranno a sinistra per corso Vittorio Veneto, con ripresa del percorso ordinario;

· in direzione via Torre di Mizzo: i bus giunti in c.so Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella, con ripresa del percorso ordinario.

Linea 27

da inizio servizio del 28 giugno alle ore 08.00 del giorno 29 giugno 2021

· in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, svolteranno a sinistra per corso Vittorio Veneto, con ripresa del percorso ordinario;

· in direzione via C. Rosalba: i bus giunti in c.so Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella, con ripresa del percorso ordinario.

Linea 42

da inizio servizio del 28 giugno alle ore 08.00 del giorno 29 giugno 2021

· in direzione Piscine Comunali: bus giunti sul lungomare Perotti svolteranno a sinistra per via Di Vagno (lato ponte Garibaldi), c.so Sonnino, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi, via Bonazzi, svolteranno a sinistra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

· in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in c.so Vittorio Veneto svolteranno per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, lungomare A. di Crollalanza, svolteranno a destra per via G.co Petroni, a sinistra per via Dalmazia, a destra per via Di Vagno (lato ponte Garibaldi), effettueranno l’inversione di marcia con ritorno su via Di Vagno, svolteranno a destra per lungomare Perotti, corso Trieste con ripresa del percorso ordinario.

dalle ore 08.01 del 29 giugno alle ore 08.00 del giorno 30 giugno 2021

· in direzione Piscine Comunali: i bus giunti sul lungomare Perotti svolteranno a sinistra per via Di Vagno (lato ponte Garibaldi), c.so Sonnino, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele, con ripresa del percorso ordinario;

· in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti sul lungomare A. di Crollalanza svolteranno a destra per via G.co Petroni, a sinistra per Via Dalmazia, a destra per via Di Vagno (lato ponte Garibaldi), effettueranno l’inversione di marcia con ritorno su via Di Vagno, svolteranno a destra per lungomare Perotti, corso Trieste, con ripresa del percorso ordinario.

Linea 50

da inizio servizio del 28 giugno alle ore 08.00 del giorno 29 giugno 2021

· In partenza da Piazza Moro: i bus giunti in via Piccinni proseguiranno sulla stessa, piazza Garibaldi, via Bonazzi, svolteranno a sinistra per corso Vittorio Veneto, ingresso varco Vittoria, interno porto, uscita varco Pizzoli, via Pizzoli, p.zza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella con ripresa del percorso ordinario.

Navetta “A”

da inizio servizio del 28 giugno alle ore 08.00 del giorno 29 giugno 2021

· In partenza da area di sosta “V.Veneto –lato terra”: i bus percorreranno c.so Vittorio Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, corso Cavour, effettueranno l’inversione di marcia in prossimità della Camera di Commercio, corso Vittorio Emanuele, p.zza Garibaldi, via Bonazzi, svolteranno a sinistra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario.

Navetta”B”

da inizio servizio del 28 giugno alle ore 08.00 del giorno 29 giugno 2021

· In partenza da area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti sul lungomare Perotti svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi (intero perimetro), corso Vittorio Emanuele, lungomare A. di Crollalanza, a destra per via G.co Petroni, svolteranno a sinistra per via Dalmazia, a destra per via Di Vagno (lato ponte Garibaldi), effettueranno l’inversione di marcia con ritorno su via Di Vagno, svolteranno a destra per lungomare Perotti, corso Trieste con ripresa del percorso ordinario.

dalle ore 08.01 del 29 giugno alle ore 08.00 del giorno 30 giugno 2021

· In partenza da Piazza Massari: i bus giunti sul lungomare A. di Crollalanza svolteranno a destra per via G.co Petroni, a sinistra per Via Dalmazia, a destra per via Di Vagno (lato ponte Garibaldi), effettueranno l’inversione di marcia con ritorno su via Di Vagno, svolteranno a destra per lungomare Perotti, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, Via Ballestrero, area di sosta “Pane Pomodoro”, corso Trieste, lungomare Perotti, svolteranno a a sinistra per via Di Vagno (lato ponte Garibaldi), c.so Sonnino, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele, piazza Massari.

Navetta “AB”

dalle 00.01 del 28 giugno alle ore 08.00 del giorno 29 giugno 2021

· In partenza da area di sosta “V.Veneto-lato terra”: i bus percorreranno c.so Vittorio Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, lungomare A. di Crollalanza, svolteranno a destra per via G.co Petroni, a sinistra per via Dalmazia, a destra per via Di Vagno (lato ponte Garibaldi), effettueranno l’inversione di marcia con ritorno su via Di Vagno, svolteranno a destra per lungomare Perotti, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio via Ballestrero, area di sosta “Pane Pomodoro”, corso Trieste, lungomare Perotti, svolteranno a sinistra per via Di Vagno (lato ponte Garibaldi), c.so Sonnino, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi, via Bonazzi, svolteranno a sinistra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario.

dalle ore 08.01 del 29 giugno alle ore 08.00 del giorno 30 giugno 2021

· In partenza da da area di sosta “V.Veneto-lato terra”. i bus giunti sul lungomare A. di Crollalanza svolteranno a destra per via G.co Petroni, a sinistra per via Dalmazia, a destra per via Di Vagno (lato ponte Garibaldi), effettueranno l’inversione di marcia con ritorno su via Di Vagno, svolteranno a destra per lungomare Perotti, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, area di sosta “Pane Pomodoro”, corso Trieste, lungomare Perotti svolteranno a sinistra per via Di Vagno (lato ponte Garibaldi), corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele, con ripresa del percorso ordinario.

Navetta “E”

da inizio servizio alle ore 12.00 del giorno 29 giugno 2021

· In partenza da Piazza Moro: i bus giunti in via Orazio Flacco proseguiranno sulla stessa, Ospedale Oncologico (non transitano da viale Pasteur), svolteranno a sinistra per via Sergio Pansini, a sinistra per viale Papa Pio XII, via Orazio Flacco, Viale Salandra, Via Capruzzi, con ripresa del percorso ordinario.

N.B. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le suddette variazioni di percorso.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Numero Verde 800 450 444.