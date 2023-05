Bari, la Settimana della Biodiversità Pugliese nel Campus dell’Università

I progetti per l’agrobiodiversità, la formazione nelle scuole, la biodiversità a tavola sono i temi degli incontri in programma

BARI – In occasione della VI edizione della Settimana della Biodiversità Pugliese (Agricoltura, Alimentazione e Ambiente), il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro organizza due imperdibili eventi per conoscere e scoprire la ricca agrobiodiversità regionale.

Nel corso dell’incontro “La biodiversità di interesse agricolo e alimentare nei dieci progetti finanziati dal PSR Puglia”, in programma per il prossimo 24 maggio (ore 15:30 – 19:00), l’Aula Magna di Agraria, interverranno i coordinatori scientifici dei dieci Progetti Integrati per la Biodiversità (PSR Puglia 2014-2020, azione 10.2.1 – Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura) che esporranno lo stato dell’arte e i relativi obiettivi per recuperare, caratterizzare, conservare e valorizzare le risorse genetiche autoctone regionali.

I progetti prevedono infatti la realizzazione di una serie coordinata di interventi e attività per tutelare varietà orticole, arboree, cerealicole, leguminose e razze animali della regione Puglia, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 807/2014 e in accordo con quanto indicato dal Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse Agrario – PNBA (D.M. 28672/2009).

Venerdì 26 maggio, durante l’incontro “A scuola di agrobiodiversità con Slow Food” (ore 15:30 – 19:00, Aula Magna di Agraria) interverrà Marcello Longo, Presidente di Slow Food Puglia, il quale parlerà di transizione ecologica e del ruolo di Slow Food in Puglia a difesa della biodiversità alimentare. Per l’occasione ci sarà un ricco spazio espositivo a cura dei Presìdi Slow Food regionali.

Saranno inoltre presentati i risultati della prima edizione del progetto «Promuovere la biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Puglia: BiodiverSO per le scuole» finanziato dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia e realizzato dal Di.S.S.P.A. durante l’anno scolastico 2022-2023, con la collaborazione di più di cento docenti di scuole pugliesi di ogni ordine e grado.

E proprio alle scuole pugliesi sono destinati il libro “L’Orto in condotta. Quaderno di appunti di agrobiodiversità per le scuole”, contenente spunti e idee per raccontare l’agrobiodiversità a bambini e ragazzi, e la “Mappa del Registro Regionale delle Risorse Genetiche Autoctone”. Entrambi i prodotti editoriali saranno presentati e distribuiti gratuitamente al pubblico nel corso dell’evento.

Si segnala, infine, che entrambi gli incontri registrano la gradita partecipazione di Eleonora Matarrese, la “Cuoca Selvatica”, esperta etnobotanica e divulgatrice che mercoledì 24 allieterà gli ospiti della manifestazione con un laboratorio sulle modalità di trasformazione delle specie spontanee commestibili, con riferimento alle specie sul territorio pugliese e già presenti nell’elenco dei PAT Puglia, mentre il 26 maggio presenterà il libro “i Skogen! KURBIS”, monografia di ricette base e gourmet con Cucurbitacee pugliesi.

Il programma completo degli eventi della VI edizione della Settimana della Biodiversità Pugliese è disponibile al link: https://www.settimanabiodiversitapugliese.it/2023/it/6/Programma.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla redazione della Settimana della Biodiversità Pugliese all’indirizzo e-mail info@settimanabiodiversitapugliese.it o al coordinatore della manifestazione, professor Pietro Santamaria (pietro.santamaria@uniba.it).