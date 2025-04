Bari, pavimentazione storica: al via i lavori a Carbonara

BARI – Nell’ambito del secondo contratto attuativo dell’accordo quadro biennale per l’adeguamento, la riqualificazione e la sistemazione delle strade e marciapiedi in aree sottoposte a vincolo culturale, partiranno lunedì 7 aprile, a Carbonara, i lavori di riassetto viario di corso Vittorio Emanuele, via Palmento e della viabilità intorno a piazza Massari. Il cantiere si concluderà nei primi giorni di luglio: l’intervento permetterà di rimuovere e ricollocare le storiche basole delle strade interessate, con l’obiettivo del riassetto del piano viario, soprattutto nei punti in cui si registrano maggiori disconnessioni.

“Sono felice di comunicare l’avvio di questo cantiere, particolarmente atteso dai residenti, che ha ottenuto il parere favorevole della Sovrintendenza e si avvarrà di un’impresa specializzata nel recupero di basole storiche – spiega l’assessore alla Cura del Territorio – . Lunedì cominciamo con corso Vittorio Emanuele, che sarà completamente riqualificato, e poi procederemo con le altre due strade. I residenti ricorderanno che nei primi mesi siamo andati avanti con grande fatica nella sostituzione dello storico basolato, tutelato e in alcuni punti ormai dissestato, in concomitanza anche con le processioni religiose.

Ora possiamo finalmente dare notizia dell’avvio della manutenzione straordinaria, che porterà al totale rifacimento di tutto corso Vittorio Emanuele, dal lato di piazza Umberto fino a corso Vittorio Veneto, atteso da anni. È un disegno che si va completando, con la nuova fogna bianca realizzata intorno al perimetro della piazza, che nei prossimi mesi sarà conclusa grazie allo spostamento del cantiere sull’altro lato della piazza. L’obiettivo di questi interventi è rendere il centro storico di Carbonara, già bellissimo, ancora più vivibile e attrattivo”.

“Ci scusiamo in anticipo con la cittadinanza per gli inevitabili disagi legati al cantiere, ma voglio sottolineare che si tratta di lavori necessari – commenta la presidente del Municipio IV –. Per questo motivo chiediamo la massima collaborazione a tutti e il rispetto della segnaletica posizionata. Siamo certi che questi interventi, tanto richiesti dai cittadini tramite il Municipio, porteranno il nostro territorio a essere sempre più fruibile per i residenti, e ci auguriamo anche che i turisti possano apprezzare sempre più i nostri centri storici”.

Per consentire lo svolgimento del cantiere in sicurezza, da lunedì saranno istituiti temporaneamente e fino al termine dei lavori, la chiusura al transito veicolare, il divieto di sosta e di fermata ambo i lati su tutto corso Vittorio Emanuele. Per i frontisti sarà possibile il doppio senso di circolazione alternato.