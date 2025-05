Bari, Maggio all’infanzia: tre spettacoli in scena al Teatro Kismet

Dal 30 maggio al primo giugno l’esito laboratoriale Beckett Suite, il racconto in musica con Erica Mou “Tesse Penelope Tesse” e la performance internazionale “Suoni e movimenti della Corea: Yeonhee”

BARI – Esiti laboratoriali, racconti in musica e performance alla scoperta delle tradizioni della Corea. Il Teatro Kismet di Bari ospita un lungo week-end di spettacoli fino a domenica 1 giugno con la programmazione della XXVIII edizione del Maggio all’infanzia, che da inizio maggio a portato un ampio cartellone di eventi anche a Martina Franca, Molfetta, Monopoli e Ruvo di Puglia. Il festival di teatro per le nuove generazioni vede la direzione artistica di Teresa Ludovico, la cura del progetto di Cecilia Cangelli e la consulenza pedagogica di Giorgio Testa.

Gli spettacoli a Bari

Dopo aver accolto lo chapiteau di MagdaClan con le sue quattro opere collettive di circo contemporaneo, la programmazione settimanale a Bari si apre venerdì 30 maggio alle ore 21 con Beckett Suite, esito del laboratorio teatrale avviato a ottobre al Kismet da Lello Tedeschi, che firma la regia dello spettacolo. “Abbiamo avviato questo incontro con Beckett utilizzando frammenti dei suoi testi semplicemente per esercitarci alla pratica di scena – racconta il regista – Poi, via via che alcune creature e situazioni beckettiane prendevano vita, ci siamo resi conto di quanto in esse fosse profonda e puntuale, nonché spietata, la visione della nostra odierna condizione umana”. Evento a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Echi di migrazioni e canti del Mediterraneo incrociano epoche diverse in Tesse Penelope Tesse, coproduzione Teatri di Bari e Fondazione SAT in scena sabato 31 maggio alle ore 21. Lo spettacolo alterna canzoni antiche in italiano, inglese, francese e in diversi dialetti del mondo a composizioni originali scritte dalla cantautrice Erica Mou. Un abbraccio tra musica e parole, arricchito dalla voce recitante di Teresa Ludovico – che cura anche la regia dello spettacolo – dal violoncello e live electronics di Flavia Massimo e da Molla al basso, tastiere e batteria. Le vocalità dei tre musicisti si intrecciano in un coro che trae spunto dalla tragedia greca e approda al cantautorato contaminato da rock ed elettronica. Adatto a un pubblico a partire da 10 anni.

Chiude la settimana di eventi il coinvolgente spettacolo Suoni e movimenti della Corea: Yeonhee. Al suo debutto nazionale, realizzato dall’Istituto culturale coreano in collaborazione con Teatri di Bari, porta a Bari lo ‘Yeonhee’, un tipo di performance tradizionale coreana che coinvolge maschere tradizionali, funambolismo e musica. Guidati dal gruppo di percussionisti tradizionali coreani “Inpungnyu”, domenica 1 giugno alle ore 20 il pubblico avrà così l’opportunità di vivere dal vivo l’energia e la raffinatezza dell’arte performativa tradizionale coreana. Consigliato a partire da 7 anni.

Gli spettacoli “Tesse Penelope Tesse” e “Suoni e movimenti della Corea: Yeonhee” prevedono un biglietto di ingresso al costo di 5 euro disponibili al botteghino del teatro e online sul circuito Vivaticket.com.

Il programma del Maggio all’infanzia è disponibile sul sito www.maggioallinfanzia.it.

Il Festival ha il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, dei Comuni di Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli, in collaborazione con Puglia Culture e Istituto Culturale Coreano in Italia, con il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia e la collaborazione della Compagnia La luna nel letto e il Teatro Comunale di Ruvo.

Il Maggio all’infanzia si avvale della collaborazione del Teatro stabile d’innovazione ragazzi Le Nuvole di Napoli e Casa del contemporaneo, TRIC Teatri di Bari, Cooperativa Kismet, Assitej Italia (Associazione internazionale di teatro per bambini e giovani) e TRAC rete delle residenze teatrali pugliesi. Il festival rientra nella rete di Italiafestival ed EFA European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label).