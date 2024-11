Bari, “Il Popolo delle Donne”: il 25 novembre la proiezione

L’evento si terrà presso il Community Hub Spazio13, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

BARI – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lunedì 25 novembre il Community Hub Spazio13, in via Colonnello de Cristoforis 8, ospiterà un evento speciale per sensibilizzare la comunità sul tema della violenza di genere.

Alle ore 18 sarà proiettato “Il Popolo delle Donne”, per la regia di Turi Ancarani, presentato alla XX edizione delle Giornate degli Autori nella sezione Proiezioni Speciali / Incontri con gli autori della Mostra del Cinema di Venezia 2023; prodotto da Dugong Films, in collaborazione con il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea e ACACIA – Associazione Amici Arte Contemporanea Italiana, e distribuito da Barz and Hippo.

Il film evidenzia il rapporto fra la crescente affermazione sociale delle donne e l’aumento della violenza sessuale maschile, fenomeni descritti come direttamente proporzionali. Quanto più il mondo delle donne, ancora inevitabilmente insicuro, viene tuttavia alla ribalta, tanto più si acuisce la violenza insofferente di una parte del mondo maschile. Un fenomeno opposto a quanto generalmente si supponeva anche in ambito scientifico.

Alla proiezione del film, selezionato per stimolare il dibattito e la consapevolezza su questi temi, seguirà un momento di confronto e riflessione guidato dall’arteterapeuta Elisabeth Borracci e dalla psicologa Caterina Petronella, che offriranno il loro punto di vista e coinvolgeranno il pubblico in una riflessione partecipativa.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è organizzata dall’associaizone Tou.Play Ats all’interno del piano locale degli interventi di Galattica – Rete Giovani Puglia, progetto del Comune di Bari finanziato dal programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia, nato per promuovere il coinvolgimento dei giovani in attività culturali e sociali.