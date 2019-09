Bari, concessione in uso temporaneo dello Stadio della Vittoria per rugby e football americano

Pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse

BARI – L’assessorato allo Sport rende noto che è in pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Bari, l’avviso pubblico per selezionare le manifestazioni d’interesse per la concessione in uso temporaneo del campo da gioco dell’Arena della Vittoria, riservato allo svolgimento delle discipline sportive del rugby e del football americano. L’assegnazione in uso temporaneo dell’impianto avrà validità annuale.

L’avviso, disponibile a questo link, è rivolto a federazioni sportive riconosciute, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, società sportive affiliate alle federazioni o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che siano iscritte all’apposito registro CONI.

I soggetti interessati dovranno far prevenire la propria dichiarazione di interesse a mano o per posta certificata all’indirizzo cultura.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12 del 15 ottobre 2019.

Per ulteriori informazioni: ripartizione Cultura e Sport: – tel. 080 5773841 – 080 5773861.