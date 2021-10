Bari, celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione

Gli eventi promossi dal Comitato 3 Ottobre Puglia per la giornata di domani

BARI – Il 3 ottobre si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, in ricordo dei 368 migranti che, il 3 ottobre 2013, persero la vita nei pressi di Lampedusa nel tentativo di raggiungere le coste europee.

In occasione di questa ricorrenza le numerose associazioni confluite nel Comitato 3 Ottobre Puglia, su invito della Campagna “Sulle soglie senza frontiere” di Pax Christi Italia, propongono un ricco programma pomeridiano di eventi che si terranno domani, sabato 2 ottobre, in largo Giannella, a partire dalle ore 15.30.

Questi gli appuntamenti previsti: alle ore 15.30 in programma la partenza dalla Darsena Mar di Levante della Bari social boat – la biblioteca sull’acqua promossa dall’assessorato al Welfare – che raggiungerà largo Giannella con a bordo un gruppo migranti arrivati a Bari attraverso i corridoi umanitari: nel corso della navigazione, a cura delal Biblioteca dei ragazzi/e, si terrannno narrazioni e lettura di storie in più lingue.

Alle ore 16 si terrà un incontro interreligioso di riflessione e preghiera, con la partecipazione di guide ed esponenti delle comunità religiose. Interverranno, tra gli altri, l’arcivescovo di Bari, mons. Giuseppe Satriano, e il vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle fonti, mons. Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi Italia.

Alle ore 18 in programma la tavola rotonda “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione: Afghanistan Libia e Balcani”, con interventi di don Mattia Ferrari, Silvia Godelli, Ahmed Osman ed Erminia Rizzi. Modera: Giovanni Capurso.

A seguire, alle ore 20, lo spettacolo teatrale: “Panahjou – Persone in cerca di un abbraccio”, a cura della compagnia teatrale Per.i.plo, ideato e diretto da Lucio D’Abbicco. Lo spettacolo si svolgerà presso la chiesa di San Sabino Bari (con ingresso gratuito sino ad esaurimento posti). Saranno allestite, per l’occasione, due mostre a tema – una fotografica e un’altra di dipinti – di Michi Carmineo e di Bakary Manneh. Le due mostre si potranno poi visitare per tutta la settimana successiva, sino a domenica 10 ottobre, presso la Casa delle Culture di Bari (via Barisano da Trani, 15).

L’iniziativa, promossa con il patrocinio di Città Metropolitana di Bari e assessorato al Welfare del Comune di Bari, è stata pubblicata sulla piattaforma Sofia dal Centro di Orientamento Don Bosco di Andria, ente accreditato dal MIUR, e conferirà attestato di partecipazione ad attività di formazione per i docenti. Inoltre, docenti non di ruolo e alunni di scuole medie superiori del triennio potranno richiedere (lasciando in loco i propri dati) l’attestato di partecipazione.

Tutti gli eventi previsti si svolgeranno nel rispetto delle regole e normative di contenimento del Covid-19. Sarà pertanto necessario il Green pass anche all’aperto.

Aderiscono al Comitato 3 Ottobre Bari: associazione culturale Circondario, Azione Cattolica Regione Puglia, associazione Periplo ODV, Casa delle Culture-Bari, Caritas Bari – Bitonto, Centro di Orientamento don Bosco – Andria, Cgil Puglia, Centro Interculturale Abusuan, Comitato per la Pace – Bari, Assessorato al Welfare – Comune di Bari, Consulta Regionale del Laicato (CRAL), cooperativa sociale Un Solo Mondo – Bottega del Commercio Equo e Solidale, Famiglia Comboniana Bari, Fondazione Migrantes, Gruppo Educhiamoci alla Pace ODV, Istituto Elena di Savoia Calamandrei, Istituto Comprensivo “Massari – Galilei”, Istituto Preziosissimo Sangue, Micaela Onlus, Migrantes Diocesi Bari-Bitonto, Movimento Nonviolento Puglia, MPPU (Movimento Politico Per l’Unità) Puglia, Parrocchia San Sabino, Pax Christi Puglia, sistemaGaribaldi, “Squola” senza confini-Penny Wirton Bari ODV, Refugees Welcome-Bari, Vivere in.