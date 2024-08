Polignano a Mare, “Il canto di Ulisse” di e con Flavio Albanese

Nell’ambito di Ad Libitum, oggi nell’Atrio del Museo Pino Pascali a Polignano a Mare, andrà in scena lo spettacolo con la partecipazione del quartetto vocale Faraualla

POLIGNANO A MARE – La X edizione di Ad Libitum, la storica rassegna musicale di Polignano a Mare, organizzata da Epos Teatro e diretta da Maurizio Pellegrini, prosegue la propria programmazione ispirata al racconto omerico. Dopo il grande successo de “Il mio nome è Odisseo” a Cala Paguro, lo scorso 19 luglio, oggi, 25 agosto tocca a “Il canto di Ulisse”, di e con Flavio Albanese, per la regia di Marinella Anaclerio e con la partecipazione del quartetto vocale Faraualla. Lo spettacolo andrà in scena alle ore 21.30, nell’Atrio del Museo Pino Pascali.

Flavio Albanese guiderà il pubblico in un viaggio nel mondo dell’Odissea popolato da Eroi, Dei, creature magiche e suoni. Protagonista dello spettacolo sarà la parola in prosa e in versi che, alternata ai canti suggestivi delle Faraualla, da anni impegnate nella ricerca dell’uso della voce come “strumento”, darà vita e corpo al mito. Un continuo gioco di ritmi e di canti capaci di spostare l’attenzione del pubblico dal passato al presente in dialogo con Atena, Polifemo, Circe, Scilla e Cariddi, Tiresia…fino alla morte di Antinoo e il risveglio in platea con la sensazione di aver parlato con Ulisse in persona.

“Il Canto di Ulisse” in particolare ha segnato la carriera dell’attore barese al Piccolo Teatro di Milano. Il suo è uno spettacolo musicale per famiglie, un modo per avvicinare tutti alla grande Letteratura. A dar vita alle magiche melodie del quartetto Faraulla, le voci di Gabriella Schiavone, Teresa Vallarella, Maristella Schiavone, Loredana Savino.

Con oltre 25 produzioni annuali e 100 artisti coinvolti – molti dei quali under 35 – Ad Libitum è riconosciuta tra le maggiori manifestazioni per ricaduta in termini occupazionali, di offerta culturale, di valorizzazione dei luoghi e di formazione nel territorio del sud barese, tanto da ottenere anche il riconoscimento del Ministero della Cultura, attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo e della Regione Puglia.

Biglietti:

Intero 13 euro

Ridotto 10 euro per under 25 e over 65

Prevendite al botteghino, punti fisici del circuito Vivaticket oppure online su www.vivaticket.com.

Info www.adlibitumfestival.it