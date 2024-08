Castro Jazz Festival, domani doppio appuntamento

Due concerti a ingresso libero al Castello di Castro: di scena le nuove composizioni del CJF Composers Hub e l’ ”Andrea Esperti quartet”

CASTRO (LE) – Doppio appuntamento a ingresso libero per la seconda serata del Castro Jazz Festival domani, lunedì 26 agosto. Alle 20.30 in programma infatti al Castello un concerto che vede la presentazione di sette nuove composizioni elaborate dal Castro Jazz Festival Composers HUB: Marco Bruno, Giulio Büttner, Federico Falco, Dionisia Cassiano, Piervincenzo Occhineri, Natacha Chossudovsky, Nick McCarthy, sotto la supervisione e direzione di Gabriele di Franco. I brani saranno eseguiti da un “large ensemble” diretto dallo stesso di Franco.

Alle 21.30, invece – e sempre al Castello di Castro – di scena l’”Andrea Esperti Quartet”, formato da Andrea Esperti (contrabbasso), Filippo Galbiati (pianoforte), Marco Girardo (batteria), Matteo Scarcella (sassofono tenore). Un progetto di musica originale composta da Andrea Esperti, contrabbassista attivo nella scena musicale jazz nazionale che ha iniziato il suo percorso accademico a Bari con il maestro Maurizio Quintavalle e ha proseguito gli studi a Bologna con il maestro Stefano Senni, partecipando contemporaneamente a diversi workshop e masterclass jazz con musicisti nazionali ed internazionali.

Al momento, tra i lavori come sideman e membro di formazioni, vanta una presenza in undici dischi. Fra le collaborazioni più significative si possono citare i gruppi “Sidewalk Cat” e “Naked Boys”, Fabio Rogoli, Gianni lenoci, Marcello Zappatore, Pietro Corbascio. Soprattutto Livio Bartolo, con cui ha registrato vari dischi, vincendo con alcuni di questi progetti concorsi come il “Tuscia jazz”, “Fara jazz contest” e il “Chicco Bettinardi”. Fra le collaborazioni live più importanti ha all’attivo quelle con George Cables, Nico Gori, Michele Corcella ensemble.

Organizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia e del Comune di Castro, il “Castro Jazz Festival” concentra in sé appuntamenti musicali di altissimo livello, ma anche momenti formativi importanti. In corso infatti anche una Summer School per 40 musicisti provenienti da tutta Italia che vede all’opera docenti di fama internazionale tra cui David Linx, Francesco Bigoni, Roberto Cecchetto, Enrico Zanisi, Cristiano Calcagnile, Igor Legari, Walter Thompson, Angelo Urso, Gabriele di Franco.

Castro Jazz Festival è evento realizzato dall’associazione culturale “Bud Powell APS” in collaborazione con radio/altriSuoni, Acli Arte e Spettacolo Lecce, Centro Turistico Acli, l’associazione “Il Jazz va a scuola”, “Musicisti Italiani di Jazz”. Gli sponsor sono “Damiano Latini srl” di Montecosaro (Macerata), “Ekosolar srl”, “Marevivo”, Camer Gas & Power. E ancora “Romano pietra di Soleto”, ditta “Monteduro” di Scorrano, Centro Biolab srl di Cutrofiano, b&b “Fata bianca” di Novoli.