Bari, asili nido comunali aperti fino alle 18

Nel pomeriggio la visita dell’assessora Romano nel primo giorno di attività

BARI – È partito oggi il programma che prevede l’apertura fino alle ore 18 degli asili nido comunali. Si tratta di undici strutture in tutta la città che accolgono, anche quest’anno, 550 bambini: tutte offrono un servizio mensa curato in sede da un cuoco responsabile, con l’ausilio di una nutrizionista incaricata di definire la dieta settimanale.

“Anche questo anno, per il sesto anno di fila, tutti i nostri nidi comunali, grazie al servizio pomeridiano, resteranno aperti sino alle 18 – spiega l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, che si è recata nel pomeriggio nell’asilo la Tana del ghiro per l’avvio del servizio -. Questo servizio, inaugurato nel 2014, nato come una sperimentazione, ormai è diventato di fondamentale importanza: di anno in anno il numero delle richieste è aumentato e quest’anno sono più di 350 i genitori che hanno optato per l’uscita alle 18. Come noto, in Italia, e anche in Puglia, la denatalità è molto elevata e le motivazioni sono molteplici, ma tra queste c’è sicuramente la mancanza di servizi. Per questo abbiamo il dovere, come istituzioni, di supportare le famiglie attraverso l’erogazione di servizi di qualità, al passo con le diverse esigenze e in grado di favorire la conciliazione dei tempi vita/lavoro. Negli ultimi 5 anni abbiamo investito sui servizi per bambini da 0 a 3 anni con l’apertura di 4 asili nuovi e l’assunzione di 100 educatori, di cui 56 a tempo indeterminato, terminando così le graduatorie. Nei prossimi anni vogliamo proseguire in questa direzione con l’obiettivo di aprire altre quattro strutture dedicate all’infanzia e per questo, a breve, indiremo un nuovo concorso per educatori“.

Di seguito gli asili nido comunali:

· Asilo Nido “JAPIGIA” – via M. Viterbo 5

· Asilo Nido “AN/8” – via Carabellese 6

· Asilo Nido “LIBERTÀ” – via Garruba 160

· Asilo Nido “STANIC” – via Cassala 21

· Asilo Nido “LA TANA DEL GHIRO” – trav. via Laforgia 2

· Sezioni primavera “LA TANA DEL GHIRO” nella scuola dell’infanzia Vittorio Veneto – corso Benedetto Croce 130/C

· Asilo Nido “VILLARI” – via Villari 15

· Asilo Nido “LE ALI DI MICHELA” – piazzetta Eleonora

· Asilo Nido “COSTA” – via N. Costa 2

· Asilo Nido “MONTESSORI” – via Vittorio Veneto 189

· Asilo Nido “PAOLA LABRIOLA” – via Celso Ulpiani 9.

Il Comune di Bari, inoltre, anche per quest’anno, ha mantenuto la retta di frequenza invariata, calcolando la partecipazione della famiglia al servizio secondo la capacità di reddito dichiarata attraverso modello ISEE, sulla base dell’aliquota dell’1%.