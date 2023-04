Bari, il 28 aprile va in scena “Heres: nel nome del figlio”

Al Teatro Kismet, per DAB danza a Bari e per la prima volta in Puglia, lo spettacolo con cui Ezio Schiavulli ha vinto il premio Danza&Danza 2022

BARI – Venerdì 28 aprile 2023, alle ore 21.00, al Teatro Kismet di Bari, per DAB danza a Bari, la proposta di danza contemporanea del Comune di Bari e Teatro Pubblico Pugliese, andrà in scena in prima regionale Heres: nel nome del figlio, pièce ideata e interpretata da Ezio Schiavulli che ha debuttato a maggio 2022 al Centro di Sviluppo Nazionale Pole Sud nella città francese di Strasburgo per il Festival Extradanse ed è stata protagonista di una tournée internazionale che ha toccato in Italia le città di Milano, Cagliari, Slovenia con Nova Gorica, Germania a Friburgo e diverse città in Francia.

Nello spettacolo due batterie si fronteggiano, due musicisti e un solo danzatore Ezio Schiavulli. Questa è la sfida che il coreografo si è posto per esplorare il rapporto padre-figlio. Il progetto è un assolo coreografico scandito dal ritmo musicale delle percussioni in scena, alla batteria Dario De Filippo e Donato Manco. La composizione è stata realizzata grazie alla collaborazione di Schiavulli con tre batteristi d’eccellenza nel panorama musicale contemporaneo internazionale: Anne Paceo, Elvire Jouve, Dario De Filippo. Il coreografo percorre le tracce dei miti greci esplorando i complessi di Edipo e di Telemaco, in una creazione che è ricerca su un tema universale: quello del rapporto padre-figlio che parte dall’esperienza personale del coreografo per cercare di definire il ruolo e l’identità dell’erede. Quale eredità i padri lasciano ai figli? Eredi di un’assenza di valori, prospettive e radici? O futuri artefici di nuovi orizzonti che vanno tracciati sulla base dell’esperienza dei padri? Un tema immortale ma soprattutto opportuno per una società contemporanea, frastagliata e confusa in cui il significato della parola “Erede” oscilla come non mai prima tra le sue due probabili etimologie: “essere privato, vuoto” e “colui che riceve”. La creazione stabilisce un forte parallelismo tra il rapporto padre-figlio e la costruzione dell’identità sociale: il radicamento e lo sradicamento e la questione delle origini. Un’analisi sociale di coloro che rifiutano le proprie origini per passare ad altre identità, e di queste nuove generazioni che stanno costruendo le proprie libertà distaccandosi dalle loro eredità. Il fantasma della libertà rifiuta l’esperienza dei “padri”, della loro educazione e quindi dei limiti. La questione stessa della discendenza, dell’esperienza della filiazione, rifiutandosi di essere figlio ed erede.

Ezio Schiavulli è fondatore e direttore artistico del Network Internazionale Danza Puglia, dal 2007 dirige un progetto culturale di creazione, diffusione e promozione dell’arte coreografica, coordinando la compagnia professionale di danza contemporanea Ez3 nella città di Strasburgo in Francia sostenuta dal Ministero della Cultura francese, dalla regione Grand Est, dipartimento del Basso Reno, città di Strasburgo e Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo. Attualmente in residenza presso il circuito de Scènes du Nord Alsace (sei tra teatri e centri culturali francesi). Dal 2009 al 2012, Schiavulli a capo della stessa compagnia firma una convenzione di residenza sostenuta dalla regione Ile de France, Consiglio Dipartimento Seine et Marne e diverse città e centri culturali partner. Dal 2013 è membro del Consiglio Internazionale della Danza dell’UNESCO. Dal 2015, grazie ad una fitta rete di partner del territorio francese, dirige il progetto di scambio culturale tra Francia e Italia #CoESIONI. Dal 2007 ad oggi è docente della tecnica di danza contemporanea “Physical Movement” in diversi centri di formazione e accademie professionali europee e dal 2017 al 2020 presso il Conservatorio regionale di Strasburgo e l’Università di Strasburgo nella facoltà Arte dello Spettacolo. Ad oggi firma la coreografia di 17 creazioni tra cui nel 2016 iMe and myself per la compagnia del Balletto dell’Opera Nazionale del Reno (Strasburgo). Attualmente è in circuitazione internazionale con le nuove creazioni HERES: NEL NOME DEL FIGLIO presentata alla NID 2021 e con JEUX DE SOCIÉTÉ, creazione sostenuta dal circuito di produzione Nazionale Francese L’Est Danse (tredici teatri e centri di produzione Nazionali della Regione Grand Est in Francia).

Heres: nel nome del figlio è una produzione dell’Associazione barese RiESCo (Ricerca e sviluppo coreografico) in collaborazione con l’associazione francese Expresso Forma, ha beneficiato del supporto di diverse reti e luoghi in un viaggio iniziato nel settembre 2020 al Centro di Sviluppo Coreografico Pole-Sud nel progetto Programme Commun. Ha attraversato il Lussemburgo e gli spazi del Centro Coreografico 3CL, il Belgio al Grand Studio di Bruxelles, la Svizzera a l’Abri di Genève, l’Italia alla Cittadella degli Artisti a Molfetta, alla NID Platform di Salerno e al Teatro Mercadante di Altamura. Nella regione Grand Est in Francia è stato protagonista di residenze negli spazi di Pole-Sud a Strasburgo, La Nef a Wissembourg, La Castine a Reichshoffen, Théâtre du Marché aux Grains a Bouxwiller, La Saline a Soultz-Sous-Forêts.

Lo stesso progetto è sostenuto dal circuito “Grand Luxe” (sei centri di creazione, residenze e diffusione del territorio europeo: Grand Studio di Bruxelles, Centro Coreografico Nazionale – Ballet De Lorraine, Centro Coreografico Nazionale Ballet De L’Opéra National Du Rhin di Mulhouse, Centro di Sviluppo Coreografico Nazionale Pôle Sud di Strasburgo, Centro Coreografico del Lussemburgo Trois C-L , Theater Friburgo, L’abri di Ginevra.

Vendita dei Biglietti

Si accettano prenotazioni telefoniche e via mail ai seguenti contatti:

tel. 389.2389142; mail: prenotazionidab@gmail.com.

È possibile acquistare i biglietti online su www.vivaticket.com, presso il Botteghino del Teatro Piccinni fino al 23 aprile 2023 e il 27 aprile 2023, in tutti i punti vendita Vivaticket e la sera di spettacolo presso il botteghino del Teatro Kismet a partire dalle ore 18.00.

Il Botteghino del Teatro Piccinni sarà aperto il 27 aprile dalle ore 17:00 alle ore 20:00.