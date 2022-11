Bari, il 19 novembre visita guidata a palazzo Sagges

BARI – Sabato 19 novembre 2022 la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Città Metropolitana di Bari e con il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari, apre le porte di palazzo Sagges per una visita guidata – a cura dell’arch. Lucia Patrizia Caliandro – ad uno dei Palazzi più significativi della città vecchia, un esempio di edilizia patrizia secentesca che raccoglie al suo interno interessanti testimonianze architettoniche medievali.

Il personale della Soprintendenza sarà a disposizione del pubblico per approfondimenti sui compiti dell’Istituto, e per illustrare l’attività di tutela, vigilanza e valorizzazione dei beni archivistici e bibliografici esercitata in ambito regionale.

La visita sarà allietata da interventi musicali a cura degli allievi del Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari:

Bianca Maria Minervini, chitarra – classe del Prof. Roberto Lambo

Nicoletta Leone e Francesco Riccardi, violini – classe del Prof. Francesco D’Orazio.

La partecipazione all’evento è gratuita sino a esaurimento dei posti. È possibile prenotare la visita guidata scrivendo a sab-puglia@cultura.gov.it (specificando nell’oggetto: visita Palazzo Sagges e il turno preferito), entro le ore 12:00 di venerdì 18 novembre.

Sono previsti 4 turni di visita dalle ore 9:30 alle ore 12:30, con inizio alle seguenti ore:

 9:30  10:15  11:00  11:45

L’ingresso sarà contingentato e la visita guidata sarà limitata a 7 persone per turno.

Per accedere è necessario essere provvisti di mascherina e rispettare la distanza di almeno un metro, evitando assembramenti all’interno dei locali.