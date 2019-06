Al via “esploriAMO Bari Summer Camp”

Il campo estivo che non c’era e adesso c’è

BARI – Il campo estivo che non c’era e adesso c’è organizzato da PugliaFamily in collaborazione con l’onlus Accademia della Cittadella Nicolaiana.

Finita la scuola e le attività che riempiono l’agenda dei nostri figli, si apre per tutti i genitori la medesima questione: “cosa organizzare per tenerli impegnati e almeno per un po’ lontani da playstation e televisione?”

Da oggi in Città c’è una nuova risposta per i ragazzi dai 7 ai 12 anni: si tratta di “esploriAMO Bari Summer Camp, un’iniziativa della neonata cooperativa PugliaFamily in collaborazione con l’Accademia della Cittadella Nicolaiana.

Non il classico “campo estivo”, ma una vera e propria esplorazione a misura di ragazzi, alla scoperta delle bellezze della Città di Bari che spesso non conosciamo fino in fondo. Due le settimane nel mese di giugno in cui sarà possibile vivere questa esperienza “diversa”: dal 17 al 21 e dal 24 al 28.

Il “campo base” sarà al Museo Nicolaiano – fresco di nuovo allestimento con un giardino esterno ideale per ospitare gli esploratori per il pranzo e la merenda – sito in Largo Urbano II, proprio a fianco della Basilica di San Nicola. Dalle 8,00 alle 16.30 i “giovani esploratori” saranno protagonisti di attività culturali, ludiche e ricreative ogni giorno diverse. Per i genitori che ne avessero bisogno, ci sarà la possibilità di accompagnare i propri figli anche presso “Svoltastorie – Libreria per ragazzi” in Via A. Volta, 37: da lì i ragazzi potranno raggiungere il museo con il bus di linea, accompagnati da un operatore di Puglia Family.

«Ogni mattina ci sarà una esplorazione guidata e divertente ad uno dei tanti attrattori culturali (e non solo) della Città di Bari e ogni pomeriggio un laboratorio creativo dedicato: nessuna giornata sarà uguale alle precedenti» fanno sapere gli organizzatori. «Un’esperienza di gioco, svago e formazione alla bellezza della Città di Bari, certificata di recente da Lonely Planet tra le 10 destinazioni “Best in Europe” 2019. L’iscrizione a “esploriAMO Bari Summer Camp”, oltre a ingressi a musei, visite guidate, giochi e laboratori, comprende anche pranzo e merenda, rigorosamente ispirati alla buona e sana dieta pugliese».

I posti a disposizione sono solo 20 per ciascuna settimana. Per ricevere informazioni più dettagliate e iscrivere i propri figli, basta inviare una mail all’indirizzo info@pugliafamily.it .

Cos’è PugliaFamily?

È la realizzazione di un bel progetto nato dalla felice unione di educatori professionisti e genitori che hanno sempre cercato di coniugare al meglio la propria vita lavorativa con quella familiare. Dopo la significativa esperienza romana della Neòfficina, a Testaccio, nella città dell’Altra Economia, oggi nasce a Bari PugliaFamily; l’obiettivo è quello di far crescere bene i propri figli nella propria Terra, facendogliela scoprire, amare e vivere. Una Terra bellissima e accogliente – la Puglia – che naturalmente regala storie, esperienze, emozioni, creatività, divertimento e che PugliaFamily punta a rendere sempre più a misura di bambini, ragazzi e famiglie.

Cos’è l’Accademia della Cittadella Nicolaiana?

È una onlus nata per valorizzare dal punto di vista culturale e dell’attrattività turistica l’area della Cittadella Nicolaiana. Presieduta da Alberto Losacco, da gennaio l’Accademia ha avuto in gestione dalla Basilica Pontificia di San Nicola il Museo Nicolaiano. Un mese fa è stata inaugurato il nuovo allestimento del Museo e il nuovo punto ristoro, con ingresso indipendente dal Cortile su Strada Vanese.