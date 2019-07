Al Lido Paradiso arrivano i Poohtrolls con il loro rock progressivo

Appuntamento per mercoledì 31 luglio

CASTELLANETA MARINA (TA) – Mercoledì 31 luglio al Lido Paradiso di Castellaneta Marina (Ta), sarà proposta l’esibizione della band Phootrolls, tributo musicale ai Pooh e ai New Trolls che vede impegnati i musicisti Michele Zingaro , Stefano Mastromarino, Antonello De Bartolomeo, Luigi Palumbo e Salvatore di Sabato.

Questo progetto, formatosi nel 2017 a seguito di un concerto in un teatro di Taranto, attivo nei teatri e nelle piazze di Puglia, Basilicata e Calabria, mette insieme due importanti gruppi musicali della scena musicale italiana, legati tra loro dal genere rock progressivo, che è quello che i ragazzi hanno voluto celebrare con questa loro formazione, che propone i successi di cinquant’anni delle due celebri formazioni, rivisitati da loro con un tocco personale.

“Dalla nostra passione per questo genere musicale – ha affermato Michele Zingaro – è nato il progetto Poohtrolls. Non proponiamo brani sdolcinati, ma andiamo a scavare nelle due band, individuando e selezionando i più importanti, ricercati e spinti negli arrangiamenti. Le nostre caratteristiche principali sono due. Una è il proporre questa musica con un arrangiamento personale e l’altra è la voce di Mastromarino, il cui timbro è molto vicino a quello di Roby Facchinetti”.

I brani eseguiti dalla band tarantina, infatti sono per la maggior parte rivisitati dallo stesso Zingaro che, con l’aggiunte di nuove sonorità, come parti di chitarre o momenti di batteria, ha dato un volto più moderno alle classiche canzoni, sia quelle di Facchinetti, Battaglia, Canzian e Stefano D’Orazio che di De Scalzi, Di Palo, D’Adamo, Mauro Chiarugi e Gianni Belleno, con delle idee e un gusto personale.

“Noi facciamo un tributo a queste band con il nostro sound. Riproponiamo alla gente quelle atmosfere che si respiravano nei concerti di quegli anni, quando questi gruppi suonavano con una certa aggressività, che non si trovava nell’album”.

Michele Zingaro alla chitarra e agli arrangiamenti, Stefano Mastromarino alla tastiere, il maestro Antonello De Bartolomeo, docente al Conservatorio Paesiello di Taranto, al pianoforte e tastiere, Luigi Palumbo al basso e Salvatore di Sabato alla batteria, proporranno uno show musicale di un paio di ore, durante il quale saranno anche impegnati come cantanti, per un concerto dal forte impatto emotivo all’insegna del rock progressivo, nel quale non mancheranno brani come “Parsifal” e “Concerto grosso per i New Trolls”.

Lido Paradiso – Lungomare Eroi del mare – Castellaneta marina (Ta)

Infotel: 3917739436

Apertura: 21:30