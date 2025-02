Acquaviva delle Fonti, domani è di scena la danza contemporanea

Al Teatro Comunale Luciani tre performance uniche Freedom , Dalet e Amor di mundo

ACQUAVIVA DELLE FONTI – Secondo appuntamento della rassegna di danza contemporanea promossa da 𝘙𝘦𝘴𝘌𝘹𝘵𝘦𝘯𝘴𝘢 | 𝘗𝘰𝘳𝘵𝘢 𝘋’𝘖𝘳𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 – 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘕𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘪 𝘗𝘳𝘰𝘥𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘋𝘢𝘯𝘻𝘢 e AncheCinema, in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti. Domenica 16 febbraio alle ore 19.00 presso il Teatro Comunale Luciani il pubblico avrà l’opportunità di assistere a tre performance uniche: “Amor di Mundo” e “Freedom” della compagnia EgriBianco e “Dalet” della Compagnia ResExtensa, ognuna capace di trasportare lo spettatore in un viaggio emozionante tra danza, musica e riflessione.

Freedom

Compagnia EgriBiancoDanza

un assolo maschile in cui il danzatore Cristian Magurano esprime la sua necessità di libertà tramite una travolgente fisicità.

Ideazione e coreografia: Raphael Bianco

Assistente alla coreografia: Elena Rolla

Musiche: Richie Havens

Costumi: Melissa Boltri

Danzatore: Cristian Magurano

Durata: 5 min

Produzione: Fondazione Egri per la Danza

Con il sostegno di: MIC – Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT, TAP – Torino Arti Performative

Dalet

ResExtensa – PORTA d’ORIENTE – Centro Nazionale di Produzione della Danza

“Dalet” è un progetto di danza contemporanea che intreccia l’essenza primordiale della Terra con l’esplorazione degli archetipi ancestrali dell’essere umano. Partendo dalla quarta lettera dell’alfabeto ebraico, Dalet, simbolo di solidità e realizzazione concreta, la performance si immerge nella potenza dell’elemento Terra, evocando la sua natura plastica e creativa, insieme al suo carattere materno.

La coreografia si articola in una serie di quadri in cui i danzatori incarnano figure archetipiche universali. Ogni archetipo è reso vivo attraverso un linguaggio corporeo che richiama simboli profondi e immagini primordiali, manifestando un dialogo costante tra corpo e spazio. Le luci e le ombre scolpiscono le figure in movimento, mentre la scenografia minimalista e le proiezioni video creano un ambiente onirico, in continua evoluzione.

La musica, una fusione di sonorità elettroniche, ritmi tribali e canti ancestrali, accompagna l’azione danzata, accentuando le emozioni e le dinamiche dei movimenti. Ogni brano è collegato a un archetipo specifico, riflettendone le caratteristiche e arricchendo l’esperienza multisensoriale dello spettatore.

“Dalet” non solo esplora il potere della Terra e i suoi legami con l’identità collettiva, ma celebra anche il ciclo inarrestabile di nascita e distruzione, incarnando l’evoluzione continua degli archetipi attraverso il tempo e lo spazio. In questo modo, lo spettacolo si configura come un viaggio emozionante e riflessivo, dove la danza diventa un potente strumento di connessione tra il passato e il presente.

DURATA: 25 min

Creazione e interpretazione Giorgia Giannini e Andrea Tenerini

Supervisione e direzione artistica Elisa Barucchieri

Produzione Centro di Produzione Nazionale della Danza ResExtensa / Porta d’Oriente, Giulia Maffei

“Amor di mundo”

Compagnia EgriBiancoDanza

Cesaria Evora, cantante di Capo Verde recentemente scomparsa, è stata da sempre ambasciatrice della sua poverissima terra. Un’artista che attraverso il canto parlava di speranza, amore e un futuro migliore, con musiche solari, malinconiche, morbide e divertenti, che mescolano il fado portoghese alle percussioni africane. In un periodo di grande incertezza, Raphael Bianco ha voluto utilizzare la voce e l’anima di un popolo povero, ma pieno di speranza, per fare sua l’idea di amore del mondo e della vita. Il balletto “Amor di mundo”, che trae il proprio titolo da una delle canzoni, è una danza dedicata alla gioia della vita e alla speranza di una nuova era felice.

Ideazione e coreografia: Raphael Bianco

Assistente alla coreografia: Elena Rolla

Musiche: Cesaria Evora

Costumi: Melissa Boltri

Cast 7 Danzatori

Durata: 20 min

Produzione: Fondazione Egri per la Danza

Con il sostegno di: MIC – Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT, TAP – Torino Arti Performative

Compagnia EgriBiancoDanza

La Compagnia EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco nasce a Torino nel 1999. La Compagnia eredita l’esperienza più che trentennale della precedente Compagnia “I Balletti di Susanna Egri“. Si distingue, per un repertorio di opere dense di valori sociali e spirituali firmate da Raphael Bianco e coreografi del panorama artistico italiano e internazionale. La Compagnia EgriBiancoDanza incarna alcuni dei caratteri distintivi della Fondazione Egri per la Danza: curiosità, radici e innovazione, ricerca e condivisione. Valori che sono richiesti a tutti gli artisti della Compagnia. EgriBiancoDanza che si compone di danzatori stabili provenienti da esperienze professionali di alto livello e possiede un solido repertorio: dalle performance teatrali, alle installazioni e lavori site specific.

La Compagnia EgriBiancoDanza è un progetto della Fondazione Egri per la Danza sostenuto da : MIC – Ministero della Cultura, Fondazione CRT, TAP – Torino Arti Performative, Compagnia di San Paolo e Regione Piemonte

Direzione artistica: Susanna Egri e Raphael Bianco

Coordinamento generale: Elena Rolla

Segreteria di direzione: Matteo Ravelli

Maitre de Ballet e responsabile logistica: Vincenzo Galano

Direttore tecnico: Tommaso Contu

Responsabile allestimenti: Melissa Boltri

Responsabile comunicazione: Vincenzo Criniti

Ufficio stampa: Miriam Corgiat Mecio

Ufficio Promozione e Marketing: Patricia Elias

www.egribiancodanza.com

Raphael Bianco

Studia come danzatore e coreografo la sua formazione spazia dalla danza classica al contemporaneo, persegue studi di composizione coreografica avvicinandosi alle teorie di Laban sotto la guida di Susanna Egri e Karin Waehener. Dopo aver danzato nella Compagnia Nazionale di Danza Contemporanea Norvegese Carte Blanche ed una breve esperienza con l’Ensemble di Micha Van Hoecke è danzatore presso il Ballet du Nord – Centro Coreografico Nazionale di Roubaix in Francia. Raphael ritorna in Italia nel 1999 e fonda con Susanna Egri la Compagnia EgriBiancoDanza. Raphael è un coreografo che fa dell’eclettismo il proprio credo artistico dedicando ad ogni progetto una ricerca poetica ed estetica differente. Recentemente però la sua ricerca è più circoscritta, astratta evisionaria, con una particolare attenzione alle infinite suggestioni del corpo e del movimento. Raphael trae ispirazione da istanze politiche e sociali e dall’intimità dell’anima: l’essere umano è al centro della sua indagine coreografica.

INFO EVENTO

domenica 𝟭𝟲 𝗙𝗘𝗕𝗕𝗥𝗔𝗜𝗢 2025 | ore 19.00

Teatro Comunale Luciani

Piazza Vittorio Emanuele II

Acquaviva delle Fonti

Biglietti qui: bit.ly/FREEDOMDALET e al botteghino del Teatro aperto nei seguenti giorni e orari:

– martedì e sabato | ore 10.00-12.30

– giovedì | ore 16.00-18.30

– i giorni di spettacolo dalle ore 18.00

Prezzo biglietto: 15€ + 1.50€ di prevendita

INFO tramite messaggio SMS/WhatsApp al numero 329 649 9552