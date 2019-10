Abaterusso (LeU/I Progressisti): “In Consiglio regionale una mozione per sostenere il popolo curdo”

Ecco le sue dichiarazioni

BARI – “La Regione Puglia condanni la guerra avviata dall’esercito turco, per volontà del Presidente Erdogan, nei confronti del popolo curdo e solleciti Governo nazionale e comunità internazionale a prendere una posizione chiara e netta“. È quanto chiede il Presidente del Gruppo LeU/I Progressisti in Regione Puglia, Ernesto Abaterusso, che ha presentato una mozione a riguardo in Consiglio regionale.

“Di fronte alle preoccupanti notizie che giungono dal nord della Siria – sostiene Abaterusso – la Puglia, regione da sempre in prima linea nella promozione di una cultura di pace e solidarietà tra i popoli, non può rimanere in silenzio ma deve trovare il coraggio e la forza di condannare le offensive militari attualmente in corso nel nord della Siria che vedono coinvolti uomini e donne verso i quali abbiamo un senso di riconoscenza. È grazie alla battaglia da loro condotta per contrastare il terrorismo islamico dell’ISIS, infatti, se sono state garantite all’Italia e all’Europa sicurezza e serenità“.

“Ci aspettiamo quindi dalle istituzioni tutte un deciso impegno perché si arrivi a porre fine a questa aggressione, tutelando la popolazione curda e avviando un percorso di cooperazione allo sviluppo che favorisca pace, stabilità, democrazia e il diritto all’autodeterminazione da troppo tempo negato” conclude il Presidente del Gruppo LeU/I Progressisti.