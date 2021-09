A Fasano recital del chitarrista Davide Picci nel Chiostro dei Minori Osservanti

FASANO (BR) – La rassegna MusicAperta sostenuta dal Ministero della Cultura, domenica 19 settembre (ore 20) propone nel chiostro dei Minori Osservanti di Fasano un concerto del chitarrista Davide Picci dedicato a Giulio Regondi, Astor Piazzolla, Agustín Pío Barrios Mangoré e Vicente Asencio. L’ingresso è libero con prenotazione ed esibizione del green pass. Info 3474567734.

Il ciclo di concerti, organizzato dall’associazione Misurecomposte con la direzione artistica di Flavio Maddonni, si articola in quindici appuntamenti in siti storici di Puglia e Molise rigorosamente all’aperto (chiostri, castelli e scavi archeologici), per un incontro tra musica e beni architettonici in un momento molto particolare per il mondo della cultura, il più penalizzato dalle chiusure operate a causa della pandemia.

Salentino di Patù, Davide Picci è stato allievo di Gabriella Lubello e Nando Di Modugno, ha seguito i corsi di perfezionamento con Enea Leone, Antigoni Goni e Oscar Ghiglia e si è esibito in recital solistici e di musica da camera per importanti festival e rassegne musicali nazionali e internazionali. Recente il debutto al Citizens’ Garden, al Parlamento Europeo di Bruxelles.

La rassegna MusicAperta è realizzata in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi di Bari, il Castello di Gioia del colle, il Museo Archeologico di Egnazia, il polo Museale della Puglia, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, la Basilica della Madonna del pozzo di Capurso, i Comuni di Bisceglie, Fasano, Alberobello, Venafro e Macchia d’Isernia, l’Arci di Isernia e le associazioni Venus Verticordia, Collettivo Divergente e Mamerte.