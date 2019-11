A Castelnuovo della Daunia il Percorso Naturalistico

Appuntamento col percorso naturalistico il 9 novembre

FOGGIA – Unimportante percorso naturalistico è stato creato dalla Pro Loco di Castelnuovo della Daunia nel piccolo borgo, sui Monti Dauni.Il 9 novembre 2019 sarà possibile esplorare il sentiero, accompagnati dai volontari della Pro Loco G.B. Trotta.

Passeggiare nel centro di Castelnuovo della Daunia e immergersi nella natura, permette di osservare svariate sfaccettature della storia cittadina e di constatare la volontà di preservare e recuperare con gusto e bellezza la qualità architettonica, urbanistica ed ambientale del Borgo e del suo vasto territorio.

Il percorso, lungo 4Km, ha una difficoltà medio-bassa. È segnato da frecce numerate in legno, posizionate ai piedi di alcuni alberi, indicando la direzione giusta da seguire. Questo percorso attraversa il paese, arrivando a toccare la parte più alta dello stesso, la pineta, per poi raggiungere la parte inferiore, la Cavallina. Fatto di salite e discese, di terra misto ad asfalto, è un percorso affascinante per tutti gli amanti della natura e dellepasseggiate.

Il percorso da seguire è descritto qui di seguito:

1. Partenza Corso Roma, presso la sede della Pro Loco G.B. Trotta

2. Via G. Romano

3. Via San Pasquale

4. Ingresso Pineta (Freccia PN2)

5. Si prosegue secondo segnaletica

6. Località La Cappellina (PN4)

7. Verso Pineta superiore (PN5)

8. Si prosegue secondo segnaletica (PN6 – PN12)

9. Sentiero Pineta inferiore (PN13)

10. Uscita Pineta con vista panoramica su Castelnuovo

11. Via Pavese

12. Via A. Moro

13. Villetta L. Zuppetta

14. Via Dante

15. Corso C.da Acqua di Rocco

16. Ingresso Parco Termale (PN19)

17. Sentiero per Fontana La Cavallina

18. Salita gradinata

19. Via Ripa Cavallina

20. Via Moncalieri

21. Piazza Plebiscito

22. Arrivo Corso Roma, presso la sede della Pro Loco

La PRO-LOCO GIAMBATTISTA TROTTA di Castelnuovo della Daunia (Fg) nasce nel 1986. Iscritta all’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia e allaRegione Puglia, è stata una delle prime associazioni a costituirsi PRO-LOCO nella PROVINCIA DI FOGGIA. Fin dall’inizio la PRO LOCO ha svolto attività culturale e nello stesso tempo ha cercato di riprendere le tradizioni popolari che si erano affievolite o dimenticate. In questi anni si sono susseguite e allestite numerose mostre fotografiche e pittoriche.Ancora oggi si possono ammirare su alcuni muri del paese i murales, veri e propri quadri naif dipinti da pittori di fama che, attratti da un programma impegnato di cui fu promotrice la PRO-LOCO, trovarono ospitalità in Castelnuovo nell’estate del 1988.

Con il passare degli anni, e considerato il successo riportato, alcune manifestazioni sono diventati appuntamenti fissi.

PER INFO:

E-mail: info@prolocogbtrotta.com

Sito: www.prolocogbtrotta.com

Facebook: PRO LOCO – Castelnuovo della Daunia