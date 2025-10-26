Wunderkammer dal 29 al 31 ottobre 2025 a Rutigliano

Wunderkammer, la “camera delle meraviglie” di Ad Libitum XI, ideata da Maurizio Pellegrini, si terrà nel Palazzo Moccia-Dell’Erba a Rutigliano. Una tre giorni dedicata al pianoforte: da Clementi a Piazzolla passando per Satie e il grande melodramma tra Otto e Novecento

RUTIGLIANO (BA) – Dal 29 al 31 ottobre 2025, il Palazzo Moccia-Dell’Erba di Rutigliano aprirà, per la prima volta in assoluto, il proprio salone storico alla musica con Wunderkammer che si inserisce nel programma di Ad Libitum, rassegna giunta alla sua undicesima edizione sotto la guida di Maurizio Pellegrini e promossa, per questa occasione autunnale, dal Comune di Rutigliano.

Una rassegna nella rassegna dunque che avrà come protagonista il pianoforte, con tre giornate che esploreranno le sue infinite sfumature timbriche e poetiche. Un percorso che intreccia passato e presente, virtuosismo e intimità, in dialogo con l’architettura e la storia del luogo.

Sarà proprio Pellegrini, in veste di attore, a inaugurare il programma insieme al pianista Benedetto Boccuzzi. Con Soirée Satie – Le mille vite di un genio a 100 anni dalla morte (?), il duo renderà omaggio al talento ironico e visionario del compositore francese Erik Satie, di cui ricorre il centenario della morte.

L’appuntamento è per mercoledì 29 ottobre alle ore 20:30.

Giovedì 30 ottobre, sempre alle ore 20:30, sarà la volta di Piano Solo – Evoluzioni pianistiche da Clementi a Piazzolla raccontate da Piero Di Egidio. Pianista vincitore di numerosi concorsi e direttore del Conservatorio di Fermo, Di Egidio guiderà il pubblico in un affascinante viaggio attraverso tre secoli di musica da Clementi a Piazzolla, passando per Beethoven, Chopin e Brahms.

Venerdì 31 ottobre, alle ore 20:30, chiude la rassegna Ambizioso Spirto – Lettere e soprani nel melodramma tra Otto e Novecento. Un recital lirico che segna il ritorno in Puglia del soprano Maria Cristina Bellantuono dopo il successo della sua Lady Macbeth al Festival Verdi del Regio di Parma. In questo raffinato concerto, tra musiche di Verdi, Čajkovskij, Puccini e Westerhout, la cantante sarà in duo con Onofrio Della Rosa al pianoforte.

“Wunderkammer – spiega Milena Palumbo, assessora alla Cultura del Comune di Rutigliano – non è soltanto un momento di alto valore artistico, ma rappresenta il culmine di un percorso culturale che il nostro Comune, attraverso la rassegna Ad Libitum, sta portando avanti durante tutto quest’anno: valorizzare spazi inconsueti attraverso la cultura.

Investire nella cultura significa generare opportunità, rafforzare la comunità e creare spazi in cui musica e arte dialoghino con la nostra identità più profonda, parlando al cuore prima ancora che alla mente. In questo processo, la collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale. La disponibilità della famiglia Moccia che ha aperto le porta del palazzo Moccia-Dell’Erba, rimasto chiuso troppo a lungo, consente di valorizzare un luogo prezioso e spesso poco conosciuto o dimenticato, trasformandolo in uno scrigno di emozione, dove il passato rivive e si rinnova davanti ai nostri occhi”.

E aggiunge: “La rassegna Ad Libitum, giunta all’undicesima edizione, conferma quanto una programmazione culturale continua rappresenti un valore aggiunto per Rutigliano: promuove turismo qualificato, accresce la reputazione del Comune e arricchisce la vita dei cittadini, offrendo momenti di bellezza autentica e condivisa. È questo il senso della cultura che vogliamo: viva, aperta, partecipata. In una Rutigliano che ti accoglie e ti meraviglia, come suggerisce il claim del nostro brand”.

Palazzo Moccia-Dell’Erba, Piazza Umberto I, 13 – Rutigliano (BA)

I biglietti per i singoli concerti sono disponibili su Vivaticket al costo di 15 euro https://www.vivaticket.com/it/tour/ad-libitum/3796 .

È inoltre possibile acquistare un abbonamento per tutte e tre le serate al prezzo di 30 euro, disponibile solo su prenotazione all’indirizzo email biglietteria@eposteatro.com o ai numeri +39 3382295966 / +39 3929642809.

Ulteriori dettagli disponibili sul sito www.adlibitumfestival.it