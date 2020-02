Volley Club Grottaglie: con il Potenza una sfida ricca di insidie

Ecco com’è andata

GROTTAGLIE (TA) – Vincere è un imperativo in casa Volley Club Grottaglie: dalla ripresa del campionato i granata hanno inanellato solo vittorie, issandosi al terzo posto della classifica generale alle spalle di Soave Pag Volley e Cuor di Puglia PJV Castellana Grotte, distanti un solo punto.

Per completare il processo di crescita ora è necessaria la continuità anche lontano dal Palazzetto Campitelli dove qualche balbettio di troppo è costato a Fornaro e compagni qualche punto. Ad attendere i granata ci sarà il P2M En&Gas Potenza, penultima forza del campionato, in piena corsa salvezza. Una gara certamente complessa per il Volley Club: il quale troverà un clima difficile e una squadra agguerrita pronta a dare tutto per portare a casa dei punti preziosi.

Una gara che si preannunci insidiosa, come testimoniano le parole del Patron grottagliese Giuseppe Quaranta: “Sarà difficile: queste partite dopo lunghe trasferte possono sempre portare qualche scoria dettata dalla stanchezza. Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia e dobbiamo dare il 101% per continuare sulla strada che abbiamo intrapreso. Sono sicuro che i ragazzi dimostreranno ancora una volta il loro valore: veniamo da un periodo esaltante con tante gare difficilissime una in fila all’altra, quella di Potenza deve essere la partita della conferma, per proiettarci con decisione in questa nuova fase della stagione. Dobbiamo continuare a lavorare con intensità ed umiltà perché il campionato è ancora lunghissimo e ci metterà difronte avversarie sempre più agguerrite“.

La gara tra P2M En&Gas Potenza e Volley Club Grottaglie si disputerà Sabato 15 Novembre dalle ore 20:00 presso la Palestra Caiazzo. Dirigeranno l’incontro Caruso e Villano.