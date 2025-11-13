Vintage Market Bari, il 15 e 16 novembre alla Fiera del Levante

Alla 12esima edizione della mostra mercato di prodotti e oggetti vintage più di 150 espositori provenienti da molte regioni d’Italia

BARI- Pronta la dodicesima edizione del Vintage Market Bari, la mostra mercato di prodotti e oggetti vintage e di seconda mano più grande e prestigiosa del Mezzogiorno. Organizzata come di consueto da Bidonville Vintage Store, la manifestazione in programma sabato 15 e domenica 16 novembre, nel padiglione 20 della Fiera del Levante (ingresso Edilizia), ospiterà più di 150 espositori provenienti da molte regioni d’Italia in uno spazio di circa 5.000 metri quadri.

Saranno due giornate piene di sorprese che offriranno ai visitatori la possibilità di immergersi nelle proprie passioni alla ricerca del pezzo nascosto, del capo vintage cui dare un’altra vita o semplicemente di curiosare tra oggetti e collezioni esposte dai tanti hobbisti nel nome della sostenibilità.

Slogan dell’evento resta sempre “Vintage is the way to save Planet”

un concetto secondo cui dare nuova vita a beni del passato, al di là dell’interesse per il vintage, utilizzandoli in quanto sani, utili e ancora funzionanti, rappresenta un modo per tutelare il pianeta. Il Vintage Market Bari, infatti, non è solo un appuntamento consolidato per la città di Bari ma anche un laboratorio dinamico in cui è protagonista la promozione dell’economia circolare fatta di riuso e valorizzazione delle risorse.

Gli stand espositivi spazieranno dall’artigianato al modernariato, dal mondo della ceramica a quello dell’abbigliamento, dai vecchi giocattoli e giochi per consolle ai vinili, illustrazioni e libri usati, passando per i prodotti di cosmesi bio, piante, prodotti di design, upcycling e tanto altro.

Vintage Market Bari si propone anche come vetrina per giovani artisti e nuove realtà che propongono artigianato creativo e per appassionati di moda e musica interessati a condividere questa esperienza confrontandosi con un pubblico sempre più attento e consapevole.

Tante le attività in programma organizzate nelle diverse aree tematiche (area Retrogaming a cura di Fabrizio Alemanno e Videogames Generation, area Auto d’epoca a cura dell’associazione Maggioloni Vintage, area Food e Street food con specialità locali, area laboratori per bambini, area laboratori Kess’Art dove vivere esperienze artistiche e sostenibili e area esterna per le esibizioni):

sabato 15 novembre

· ore 10: apertura

· ore 11 – 12.30: laboratorio per bambini a cura di Pea Dé (info e prenotazioni: 320 4822783)

· ore 12: Vinyl dj set con Alfredo Maddaloni (cofondatore di Dance With the Devil e della serata Maledetta Discoteca)

· ore 16 -17.30: laboratorio per bambini a cura di Scartoff (info e prenotazioni: 327 4613423)

· ore 17-22: Spaghetti Brothers + balli Lindy Hop

Nell’area esterna dj set e live band fino alla chiusura.

domenica 16 novembre

· ore 10.30 – 12: spettacolo teatrale a cura di Room to Play

· ore 12: Vinyl dj set con Michela Cini

· ore 15.30 – 17: spettacolo teatrale a cura di Room to Play

· ore 17: Orecchiette Swing, il live show tra swing e tradizione pugliese

Nell’area esterna dj set di Alfredo Maddaloni e Michela Cini, dj e collezionista di vinili (ha partecipato ad eventi come Baltic Soul Weekender ad Amburgo e Boogie Nights a Praga, e collabora con Radio Capital, Dojo Soundz (USA) e Apulian Black Connection).

Nell’area Kess’Art – Pocket experience saranno organizzati mini laboratori artistici da 40 minuti di pittura su vinili da 33 giri, creazione di collane vintage con materiali di riciclo, realizzazione di ciondoli e piccoli oggetti in ceramica handmade e collage su borse di stoffa e minitele. I partecipanti potranno anche scattare una foto ricordo con la Polaroid.

Prenotazioni e costi di partecipazione su www.kessart.it.

Infine, sempre attiva l’area Talk con una postazione fissa di radio RKO che trasmetterà l’evento in diretta dando voce agli ospiti, agli espositori e agli stessi visitatori: condurranno il programma Carlo Chicco & friends, per la regia di Paola Pagone.

L’orario di apertura del Vintage Market Bari è alle ore 10, mentre la chiusura è prevista alle ore 22 di sabato 15 e alle ore 21 di domenica 16 novembre.

Il biglietto d’ingresso, al costo di 3 euro, si può acquistare presso la biglietteria della Fiera oppure su Viva Ticket e su www.vintagemarketbari.it. L’ingresso è gratuito per le persone over 65, con disabilità, per i bambini sotto i 12 anni e per chi arriva in sella a una bicicletta presa a noleggio da Veloservice (in via Vallisa 81).