Valentina Lisitsa, recital di pianoforte al Teatro Apollo di Lecce

LECCE – Venerdì 26 novembre al Teatro Apollo di Lecce, per la 52^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina, si esibirà in esclusiva regionale la straordinaria pianista Valentina Lisitsa, con un programma affascinante che prevede musiche di Rachmaninov e Chopin.

Considerata “la regina di Rachmaninov”, Valentina Lisitsa non solo è la prima “YouTube Star” della musica classica, ma è soprattutto la prima artista classica ad aver trasformato il suo enorme successo sul web in una carriera planetaria che l’ha portata a esibirsi nelle maggiori sale concertistiche in Europa, Stati Uniti, Sud America e Asia.

Valentina Lisitsa ha acquisito fama mondiale attraverso le sue performance popolari sui social media. È pioniera dell’innovazione digitale nella musica classica. Molto tempo prima che le istituzioni consolidate si rivolgessero ai canali digitali, ha ottenuto un seguito fedele in tutto il mondo ed è divenuta un fenomeno YouTube: uno dei primi musicisti classici a farlo; il tutto, senza il supporto di un’etichetta discografica.

Nata in Ucraina, ha iniziato a studiare pianoforte all’età di tre anni. Ha festeggiato i suoi primi successi all’inizio degli anni ’90, insieme ad Alexei Kuznetsoff, che in seguito è diventato suo marito. Nel 2012, ha debuttato alla Royal Albert Hall: da allora ha suonato nelle più grandi sale da concerto del mondo. Con il suo suono multiforme definito “abbagliante”, Lisitsa è a suo agio in un vasto repertorio che va da Bach e Mozart a Shostakovich e Bernstein; il suo repertorio orchestrale da solo comprende più di 40 concerti. Ha una particolare affinità per la musica di Rachmaninov e Beethoven, e continua ad aggiungere autori al suo vasto repertorio ad ogni stagione.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

S. Rachmaninov – Variazioni su un Tema di Corelli op.42

S. Rachmaninov – Sonata n° 2 op. 36 (Prima versione)

– – – – –

F. Chopin – Scherzo n° 1 op. 20

F. Chopin – Scherzo n° 2 op. 31

F. Chopin – Scherzo n° 3 op. 39

F. Chopin – Scherzo n° 4 op. 54

F. Chopin – Polacca – Fantasia op. 61

