“Un sabato, con gli amici” in scena al Piccinni di Bari

Domani e domenica, per la stagione teatrale “Altri Mondi” 2024/25, in prima nazionale, lo spettacolo “Un sabato, con gli amici”, libero adattamento a cura di Marco Grossi dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri

BARI – Nell’ambito della stagione teatrale “Altri Mondi” 2024/25 del Comune di Bari-Puglia Culture, domani, sabato 15, e domenica 16 marzo, sul palco del teatro comunale Piccinni, in prima nazionale, è in programma “Un sabato, con gli amici”, un libero adattamento a cura di Marco Grossi dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri.

“Siamo onorati di ospitare, nel teatro comunale “Niccolò Piccinni”, il debutto nazionale di questo spettacolo nel centenario della nascita di Andrea Camilleri, uno degli scrittori più amati del Novecento, che ha reinventato il romanzo storico e di genere e che con il personaggio di Montalbano ha saputo entrare nel cuore di milioni di lettori, in Italia e nel mondo – è il commento dell’assessora alle Culture Paola Romano –. Camilleri è stato un innovatore e uno sperimentatore, oltre che un uomo di straordinaria cultura e intelligenza, un osservatore acuto, un maestro di vita: “Un sabato con gli amici” della compagnia Malalingua vuole essere un omaggio al suo universo creativo e alla sua arte”.

“Un sabato, con gli amici” è frutto della collaborazione tra Produzione Malalingua, Alt Academy e Associazione Fondo Andrea Camilleri e si inserisce tra le iniziative per il Centenario della nascita del grande scrittore siciliano, promosso dal Fondo Andrea Camilleri e dal Comitato Nazionale Camilleri 100.

Si tratta della prima trasposizione teatrale di una delle opere meno note di Camilleri, pubblicata per la prima volta nel 2009 da Mondadori, che si distacca dall’immaginario siciliano con cui l’autore è maggiormente associato.

“L’età matura è il momento giusto perché i nodi vengano al pettine, gli elementi psichici si combinino apposta per precipitare, per esplodere come una miscela assai temibile con la quale un alchimista improvvido abbia giocato troppo a lungo e con troppa fortuna – si legge nella scheda di presentazione dello spettacolo -”.

Ambientato in un quartiere alto borghese di una grande città italiana, il romanzo narra di tre coppie di amici che si ritrovano per trascorrere una serata insieme. Il contesto iniziale richiama l’immaginario della commedia classica anglosassone, alla Neil Simon, con personaggi che si presentano attraverso il filtro della leggerezza e dell’umorismo. Tuttavia, un evento imprevisto cambierà il corso della serata, facendo riaffiorare antichi e pericolosi fantasmi.

In scena ci sarà Alessandra Montellitti, attrice e nipote dello stesso Andrea Camilleri, assieme a un cast di grande talento: Pierluigi Corallo, Fabrizio Lombardo, Silvia Degrandi, Luca Avagliano, Marcella Favilla e Alberto Melone.

La regia di Marco Grossi è accompagnata dalle scenografie di Filippo Sarcinelli, dalle luci di Claudio De Robertis, dai costumi di Monica De Giuseppe e dalle musiche di Oliviero Forni. L’assistenza alla regia è curata da Monica De Giuseppe, mentre l’organizzazione è a cura di Marianna de Pinto.