Un quadrangolare di pallavolo per sostenere il progetto della Fondazione ONLUS Saverio De Bellis”Il Futuro al Centro”

L’evento a Castellana Grotte

CASTELLANA GROTTE (BA) – Sabato 19 ottobre 2019 a partire dalle ore 15:30 si svolgerà, all’interno della palestra Angiulli di Via Carlo Poerio a Castellana Grotte, un quadrangolare di pallavolo a scopo benefico. Le quattro squadre maschili che saranno protagoniste dell’evento saranno: la Cuor di Puglia Project Volley Castellana Grotte, la New Mater Volley, la Materdomini Volley.it e l’ASD pallavolo Gioia del Colle.

Promotrice dell’evento benefico la Cuor di Puglia Project Volley di Castellana Grotte, il neonato sodalizio presieduto da Michele Pote, che si appresta a vivere la sua prima esperienza in serie C. L’ingresso è libero con l’auspicio che gli spettatori vogliano offrire il loro contributo per sostenere il nuovo progetto sociale della Fondazione ONLUS Saverio de Bellis di Castellana Grotte, “Il Futuro al Centro”. Come è noto la storica istituzione benefica castellanese, una delle più antiche della provincia di Bari, presieduta dall’Avvocato Virginia Dibello, gestisce attualmente una Comunità educativa per minori, un Centro socio-educativo diurno per minori e una Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico. Per realizzare il nuovo progetto sociale fortemente innovativo, la Fondazione De Bellis sta ristrutturando un immobile storico sito nel pieno centro di Castellana Grotte per trasformarlo in un doppio gruppo appartamenti per adolescenti che vivono in condizioni di disagio. Potrà essere così soddisfatto un bisogno sociale importante del nostro territorio, dotandolo di una struttura socio-educativa che risponda alle esigenze specifiche degli adolescenti, che oggi spesso necessitano di un forte sostegno finalizzato a superare il disagio, a prevenire la dispersione scolastica e ad evitare l’ingresso nel circuito penale minorile.

Appuntamento sabato 19 ottobre alle 15:30 con la prima partita e alle 16:30 con la seconda; alle 18:00 si disputerà la finale per l’assegnazione del terzo posto ed infine alle 19:30 si terrà la finale per la vittoria del quadrangolare. Dopo la premiazione, la presidente della Fondazione ONLUS Saverio De Bellis Virginia Dibelloillustrerà brevemente il progetto e lo stato di avanzamento dei lavori dello storico immobile castellanese.

Info sul progetto su www.fondazioneonlussaveriodebellis.it