Ultimo appuntamento Tour Taranto Opera Festival ed Educational Tour

TARANTO – Il Tour Taranto Opera Festival si conclude giovedì 27 agosto con la presenza, nel capoluogo ionico, di 12 tra operatori turistici, rappresentanti di agenzie di viaggio e giornalisti del turismo provenienti da tutta Italia. La musica, la cultura ed il gusto tornano a Taranto per valorizzare l’offerta turistica del territorio ionico. Nella serata, si terrà l’ultimo dei cinque appuntamenti del Tour Taranto Opera Festival: “Due voci ed un trio” (Francesca Ruospo, mezzosoprano, Nico Franchini, tenore, trio Domenico Savino composto da L. Di Fino, F. Amatulli e P. Cuccaro). La delegazione di esperti del mondo del turismo parteciperà, intanto, ad un “educational tour” guidato dai promotori della manifestazione. In tarda mattinata, sarà ricevuta a Palazzo di Città, nella sede del Comune di Taranto, in piazza Castello, dall’assessore al turismo Fabrizio Manzulli e dall’assessore alla cultura Fabiano Marti. Seguirà un aperitivo nella Città Vecchia. Nel pomeriggio, dopo la sosta all’Hotel Plaza (in cui è previsto anche il pernottamento), gli ospiti visiteranno il Marta, Museo archeologico nazionale di Taranto, il castello Aragonese, la Cattedrale di San Cataldo e i vicoli della Città vecchia. In serata, prenderanno parte, con gli altri partecipanti, al concerto; seguirà un percorso enogastronomico sul canale navigabile. Nella giornata del 28 agosto, si farà visita ai delfini, con partenza dal Molo Sant’Eligio. Seguirà un tour nella terra delle 100 masserie di Crispiano, con, in conclusione, un aperitivo in un vigneto

Storia, musica e sapori, con visite guidate nei luoghi di maggiore interesse storico ed architettonico, percorsi gastronomici pugliesi ed appuntamenti musicali di prestigio, sono il denominatore della progetto, pensato dagli organizzatori del Taranto Opera Festival, con il coinvolgimento di partner istituzionali e di due tour operator: Go4sea e Todo Modo. E’ questo il valore aggiunto dell’iniziativa, sposata appieno dai due tour operator, che puntano, attraverso l’offerta variegata pensata intorno ai singoli appuntamenti, a coinvolgere turisti e visitatori, promuovendo Taranto e il territorio tarantino. Il Tour Taranto Opera festival è promosso dal Taranto Opera Festival, dall’associazione musicale Domenico Savino e dal Comune di Taranto (assessorato alla cultura), che ha dato il patrocinio; gode anche del patrocinio della Regione Puglia e vede come collaboratori Antonella Masella experience, Touring Club Italiano (Taranto), Banca di Taranto ed Eni (in qualità di main sponsor). La proposta ha riscontrato un grande successo di pubblico e di critica: gli appuntamenti hanno ricevuto il pieno delle prenotazioni. L’obiettivo è promuovere, attraverso la fruizione di varie iniziative, la città di Taranto ed il territorio tarantino. L’insieme di eventi comprende: guide turistiche autorizzate, visite al Duomo, alla città vecchia di Taranto, al Marta Museo archeologico nazionale, al Castello Aragonese, un gran galà musicale o un concerto-recital lirico e percorsi gastronomici con prodotti pugliesi. Per informazioni: www.tarantoperafestival.it, pagina Facebook Taranto Opera Festival, associazione musicale Domenico Savino tel. 3924206385. Le prenotazioni possono essere effettuate attraverso i due tour operator indicati.