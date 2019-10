Tutto pronto per la “Camminata tra gli Olivi” di Castellana Grotte

Domenica 27 ottobre si cammina in campagna nello splendido paesaggio rurale

CASTELLANA GROTTE (BA) – Tutto pronto per la “Camminata tra gli Olivi”, manifestazione nazionale promossa dall’associazione Città dell’Olio, a cui anche il Comune di Castellana aderisce insieme ad altre 124 città dell’olio italiane pronte a mostrarsi e a far conoscere il proprio territorio. Domenica 27 ottobre con raduno alle 8:30 e partenza alle 9:00 dalla centralissima Piazza Garibaldi i partecipanti potranno affrontare un percorso di circa sei chilometri attraverso le vie della campagna castellanese, accompagnati dallo storico locale Donato Mastromarino, passando anche per Strada Comunale Cordone, dal grande valore storico. La strada era infatti il confine del cordone sanitario che nel 1600 si strinse attorno alla città attanagliata dalla peste per evitare l’estensione del contagio.

Una manifestazione che a Castellana si svolge per il secondo anno consecutivo, una camminata nella nostra campagna che ha in sé un grande obiettivo, far conoscere a tutti la bellezza del nostro territorio che spesso non viene apprezzato.

La conclusione della camminata è prevista per le 11:30 sempre presso Piazza Garibaldi. L’iniziativa gode del patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero dell’Ambiente. Quest’anno è stata inserita nelle camminate raccomandate dalla “Fondazione The Routes of the Olive Tree” che ha sede a Kalamata in Grecia: il premio onorario Raccomandato dalle Strade dell’Olivo del Consiglio d’Europa. Si propone quale attività ludico-motoria particolarmente adatta per la scoperta e la fruizione dei paesaggi tipici delle Città dell’Olio come Castellana ed uno strumento di Marketing per la promozione turistica anche in periodi di bassa stagione.

La Camminata tra gli Olivi di Castellana Grotte è organizzata dal Comune in sinergia con diverse associazioni e realtà del territorio, Grotte di Castellana, Atletica Castellana Freedogs, ATC SottoSopra, APS Giovani Castellanesi, il Comitato Feste Patronali, la Pro Loco Don Nicola Pellegrino e Castellana Conviene – Confesercenti.

Per partecipare sarà necessario iscriversi compilando un modulo dal 18 Ottobre presso i punti accreditati:

– ATC SottoSopra, Via Matteotti 18 aperto il giovedì dalle 19.00 alle 22.00;

– Comitato Feste Patronali, Via Marconi 5 aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17.30 alle 19.30;

– Castellana Conviene – Confesercenti – Corso Italia, 28 il sabato dalle 18.00 alle 20.00.

Chi non riesce ad iscriversi presso i punti dedicati potrà comuque iscriversi la mattina dell’evento negli appositi banchi che saranno allestiti in Piazza Garibaldi.

La partecipazione è completamente gratuita. Previsto il punto di intervento sanitario curato dall’AVPA e distribuzione di acqua offerta dall’Atletica Castellana Freedogs.

La camminata è senza barriere architettoniche e sarà praticabile anche da genitori con bimbi nel passeggino ed in più grazie all’impegno dell’Associazione ATC SottoSopra sarà fruibile anche da persone in carrozzina, mentre qualora vi siano dei cittadini con problemi di deambulazione sarà possibile effettuare il percorso con due carrozzine dell’associazione, ovviamente si consiglia di prenotare quanto prima. Per quest’ultimo servizio l’ATC SottoSopra ha attivato un numero disponibile a recepire le prenotazioni: 380/7143284.

Alla partenza e all’arrivo, che avverrà sempre in Piazza Garibaldi, i partecipanti potranno anche ammirare la mostra a cura del Gruppo Fotografico della Pro Loco intitolata “Ulivi di Puglia”. Inoltre, grazie alla sinergia con la Grotte di Castellana Srl i partecipanti avranno diritto ad un buono sconto di 3 euro sulla visita completa alle grotte di Castellana valido per l’intera giornata del 27 ottobre 2019.