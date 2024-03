Trekking sui tratturi della transumanza con Murgia Enjoy

Il 17 marzo prossimo l’attività escursionistica culturale

CASSANO DELLE MURGE (BA) – Il territorio murgiano presenta ancora diverse testimonianze della migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori che in passato, attraverso tratturi ancora evidenti, si spostavano dall’Abruzzo all’arco Jonico e viceversa.

L’associazione Murgia Enjoy in passato ha proposto una conferenza alla quale hanno partecipato vari esperti e, in più occasioni, ha proposto attività escursionistiche su vari tratturi.

Domenica 17 marzo 2024 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 soci e followers potranno ripercorrere alcuni tratti di un vecchio tratturo fino a giungere ad una masseria in agro di Altamura.

Il luogo d’incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, gadgets per chi presenterà la propria tessera Decathlon e i cappellini offerti dallo sponsor Combivox per i soci e per chi ha già partecipato alle iniziative Murgia Enjoy, sarà comunicato in risposta alla prenotazione.

Come da consolidata abitudine, al termine delle attività, i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle attività convenzionate e beneficiando di un particolare trattamento con possibilità di pranzare a partire da soli 9€ (bruschette, lasagna e coperto). I più golosi, inoltre, potranno gustare le dolci bontà di Lab78 usufruendo di una particolare scontistica.

Al fine di evitare eventuali danni all’ambiente e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, scorta d’acqua, abbigliamento comodo ed è indispensabile la prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 328/3130450 previa visione del sito www.murgiaenjoy.it.

